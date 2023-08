A második negyedévben is folytatódott az elektronikus fizetés piacbővülése az OTP Bank friss statisztikái szerint. A bank rendszereiben lebonyolított tranzakciók értéke április és június között 9,6 százalékkal, darabszámuk pedig 11,3 százalékkal növekedett. Éves összehasonlításban a forgalom 27,9, a tranzakciók darabszáma ettől elmaradva, 13,1 százalékkal nőtt – olvasható a bank közleményében.

Az elektronikus fizetési piac sajátossága, hogy év elején mindig visszaesik a forgalom a megelőző év utolsó negyedévéhez képest, és ezt a mélypontot rendszerint bővülés követi a második negyedévben. 2023-ban is megfigyelhető ez a folyamat, de a bővülés alacsonyabb mértékű, mint 2022-ben. Ennek magyarázata, hogy míg 2022 második negyedévében az akkor kézhez kapott egyszeri pluszjövedelmek, mint az szja-visszatérítés, hatására rekordot döntött a növekedés, addig idén az inflációs környezet hatására óvatosabbá váltak a fogyasztók. A bank szakértői szerint amellett, hogy a 2023 január–márciusi időszakhoz hasonlóan továbbra is meghatározó a csökkenő, de változatlanul magas mértékű infláció szerepe, a jelenség egyértelműen utal arra is, hogy az elektronikus fizetés változásai szorosan követik a fogyasztás alakulását.

A POS-terminálok száma éves szinten 7,7 százalékkal, az első negyedévhez viszonyítva pedig 2,7 százalékkal növekedett.

Ez egyrészt igazodik a korábbi évek azon trendjéhez, hogy a jó idő beköszöntével növekedik a szezonális igénylések mennyisége, azonban az, hogy a termináldarabszám a megtorpanások és az éven belüli szezonális gazdasági ingadozások ellenére is negyedévről negyedévre töretlenül bővül, arra is utal, hogy a kereskedők és a szolgáltatók is reagálnak a fogyasztók megváltozott fizetési szokásaira.

Az egyszerű és gyors elektronikus fizetési megoldások népszerűségéről árulkodik az is, hogy a SimpleBusiness alkalmazás forgalma egy év leforgása alatt negyvenszeresére, a tranzakciók száma pedig közel négyszeresére növekedett, amiben fontos szerepe volt a bankkártyás fizetést POS-terminál jelenléte nélkül is lehetővé tevő SoftPOS funkció tavalyi bevezetésének.

Az infláció emelkedésével és az év első három hónapjának eredményei alapján számítottunk arra, hogy akár csökkenhet is az elektronikus fizetési megoldások népszerűsége.

„Azonban az eredményeink arra engednek következtetni, hogy az elektronikus megoldások visszavonhatatlanul a vásárlók természetes fizetési módszerévé váltak. A POS-terminálok és SimpleBusiness-partnerek számának változása alapján pedig elmondhatjuk:”

az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása a kereskedőknél és a szolgáltatóknál nem extra szolgáltatás, hanem mára az alapvető infrastruktúra részévé vált

– mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM Menedzsment vezetője. A 30 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező vállalkozásoknak az OTP csoport POS-terminál igénylését, míg az alacsonyabb forgalmú, 30 millió forintos éves árbevétel alatti vállalkozások számára a SimpleBusiness mobilalkalmazás használatát javasolja, amivel többféle elektronikus fizetési lehetőség is felkínálható a vásárlók számára, mivel az applikáció a bankkártyás mellett lehetővé teszi az azonnali fizetés lehetőségét is