Két irányból is érkezhetnek olyan piaci árhullámok, amelyek nyomás alá helyezhetik a forintot a héten. Az egyik az amerikai jegybankárok e héten esedékes nyár végi konferenciája a festői Jackson Hole-ban. Jerome Powell Fed-elnök pénteken szólal fel, s iránymutató beszédét tavaly augusztusban is megszenvedte a forintpiac. De előtte még szerdán lejár az ausztrál Woodside dolgozóinak ultimátuma, s a kilátásba helyezett LNG-sztrájkra már a héten reagálhatnak az európai gázpiacok. És ez az árupiaci volatilitás is megrázhatja a forintpiacot. Pedig pénteken még erősödött a forint, s az euróval szemben már a 380-as erős támasz került képbe. Ám hétfőn kora reggel a kurzus újra a 30 napos mozgóátlagnál (382,56) húzódó ellenállást tesztelte a forint gyenge oldalán.

Fotó: AFP

Az ING árupiaci elemzői úgy vélik, hogy a globális földgázpiacnak a héten egyértelműen reagálnia kell az ausztráliai sztrájktárgyalásokra. A hét végén a Woodside dolgozói azt mondták, hogy

szerdáig adnak haladékot a vállalatnak a megállapodásra, különben sztrájkba lépnek.

Erre a lépésre hét munkanapos türelmi időt adtak. A Woodside North West Shelf létesítményeinek kapacitása körülbelül 16,7 mtpa, ami a globális kínálat valamivel több mint 4 százaléka. Kérdés, hogy a Chevron Gorgon és Wheatstone létesítményeinek dolgozói augusztus 24-ig hogyan döntenek. A két létesítmény együttes kapacitása 24,5 mtpa, ami a globális kínálat 6 százaléka. Az ING szerint csak

rövid távú áremelkedés várható, mert az európai gáztárolók töltöttsége körülbelül 91 százalékos szintnél jár.

A sztrájkkal veszélyeztetett kapacitás nagy részének (41,2 mtpa) hosszabb ideig offline állapotban kellene lennie ahhoz, hogy legalább a következő egy-két hónapban jelentős változás történjen az európai gázpiaci fundamentumokban.

Keresleti oldalról az látszik, hogy a múlt héten közzétett kínai LNG-import júliusban 5,86 millió tonna volt, szemben az előző havi 5,96 millió tonnával, bár még mindig 24,3 százalékkal nőtt az előző évihez képest. Így a kumulált kínai LNG-import 39,24 millió tonna, ami 9,3 százalékos növekedés az előző évhez képest. De azt is kiemelték, hogy

a kumulatív behozatal még mindig több mint 13 százalékkal elmarad a 2021-es szinttől.

Hasonlóan izgalmas a forint iránykeresése szempontjából a Jackson Hole-i konferencia. Bár a Fed „házi újságírója”, Jon Hilsenrath egyszer azt találta mondani, hogy a büfében zajlanak a legfontosabb szakmai viták,

kár lenne lebecsülni a zárt körű bankárklub jelentőségét,

ahová belépőt jobbára csak kiválasztott jegybankelnökök és tanácsadóik körében osztogatnak. Ott is csak módjával. Különösen, hogy az egymást követő Fed-elnökök rendre itt jelentették be a válságkezelő intézkedéseket. És a tavalyi ülés is emlékezetes volt, amikor a japán jegybankelnök a hallgatóság soraiból felállva hirdetett az amerikai Fedével homlokegyenest ellenkező monetáris politikát.