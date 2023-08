Az Instagramon a felhasználók csak akkor küldhetnek egynél több üzenetet, ha a címzett elfogadja a kapcsolatfelvételi kérésüket. További változás, hogy az üzenet csak szöveget tartalmazhat, képeket, videót és hangot nem. Az Instát birtokló Meta így kíván fellépni a spamek és a zaklató tartalmak ellen, a funkciót az adatvédelmi beállításokban kell aktiválni a Facebookhoz hasonlóan.

A Meta ezenkívül Instagramon és a Facebook Messengeren is bevezetett egy erősebb szülői felügyeletet a Verge szerint. Cindy Southworth, a Meta női biztonságért felelős vezetője közölte: a vállalat azt szeretné, hogy az emberek magabiztosak legyenek, amikor belépnek fiókjukba, amit az új funkció nagyban elősegít. A spamekkel, a kéretlen tartalmakkal történő zaklatás világszerte komoly problémának számít, és Magyarországon is egyre többeket érint, így érthető a cég lépése.

A 14–25 év közötti magyar fiatalok 91,3 százaléka kapott már ismeretlentől üzenetet a közösségi oldalakon, és 54,7 százalék élt már át zaklatást a különböző platformokon a Be Social 2023-as felmérése szerint. A tinik körében az Instagram, a Messenger és a TikTok a legnépszerűbb, tájékozódásra is előszeretettel használnák őket. Az is kiderült, hogy a megkérdezettek csaknem fele (47,4 százalék) vásárolt már meg terméket influenszer ajánlására.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a hirdetési bevételek váratlanul magas, 12 százalékos bővülésének köszönhetően a Meta összbevétele 11 százalékkal, 31,99 milliárd dollárra nőtt a június 30-án zárult negyedévben, amivel felülmúlta az előzetes várakozásokat. Még látványosabban, 16 százalékkal, 7,79 milliárd dollárra nőtt a negyedéves adózott bevétel, ez egy részvényre vonatkoztatva (EPS) 2,98 dollár az egy évvel korábbi 2,46 dollárhoz képest, ami szintén jobb adat a vártnál.