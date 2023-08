Erős negyedéves gyorsjelentési szezonon vagyunk túl. A Budapesti Értéktőzsde négy vezető részvényét – OTP, Mol, Richter és Telekom – tekintve a várt 6 százalék körüli csökkenéssel szemben mind év per év, mind negyedév per negyedév alapon 20 százalék fölötti profitbővülést láthattunk. A BUX index 92 százalékát adó blue chipeknél ez az 511 milliárd forintos összesített eredményt tekintve a történelmi második helyre elegendő, hiszen tavaly a harmadik negyedévben felállított 551 milliárd forintos csúcsot nem sikerült túlszárnyalni. Egyszersmind a négy negyedéves átlag is történelmi csúcsra emelkedett 400 milliárd forintos összértékével.

Mindennek fényében talán nem meglepő, hogy – a korábbi 4 százalék körüli hozamszintnél magasabb, 7,5 százalékos hozamszint ellenére is – a BUX a korábbi történelmi csúcsa közelébe emelkedett. Attól csak néhányszor 10 pontnyira fordult meg a szélirány.

A fordulásban számos tényező játszik közre. Ilyen a nemzetközi hangulat romlása vagy az, hogy az elkövetkező negyedévekben valószínűleg ezt a magas értéket nem tudják a részvények megismételni.

Ugyanis a profit jelentős részét az OTP hozta, s a számviteli eredmény jelentős egyszeri tételeket tartalmazott. A cégek esetében ugyan alapvetően tovább javuló tisztított eredményekre számíthatunk, de azért mégis sok kockázat jelenik meg a jövőbeli teljesítményben. Ilyen például a nemzetközi konjunktúra alakulása, amely kihatással lehet a nagyon várt magyar fellendülésre is.

Az oroszországi helyzet változása az OTP-t és a Richtert is érinti.

Az amerikai kettős adóztatási egyezmény januártól való élesedését sem szabad félvállról venni. A fogyasztás ugyan mintha kezdene magára találni, de az újra emelkedésnek induló energiaárak, s most inkább a kőolajra gondolunk, nem segítenek.

Ráadásul az infláció csökkenése is beragadhat 5 százalék fölött, ami valószínűleg nem fogja segíteni a hosszú hozamok csökkenését. Legalábbis egy darabig. Az pedig szintén kellene az új csúcsokhoz.

Az OTP 382 milliárd forintos második negyedéves profitja még az elemzőket is meglepte.

S akkor még nem is beszéltünk a technikai képről. Az álmoskönyvek szerint egy csúcstámadás ritkán jár azonnali sikerrel. Az ok a profitrealizálók sokasága, akik legalább ideig-óráig, de ebben az esetben valószínűbb, hogy hónapokig boldogok lehetnek. Ugyanakkor a hosszú hozamok normalizálódásával, a relatíve magas profitszint megtartásával újabb csúcsok jöhetnek a BUX indexben belátható időn belül.