A világ pénzéhsége olyannyira felverte a „sivatagi Davos” ázsióját, hogy a szaúd-arábiai Rijádban a jövő hónapban esedékes Future Investment Initiative konferenciára már 15 ezer dollár a belépő. A pillanat rendkívüli, hiszen az energiaárakon hízó szaúdiak és más Öböl mentiek most teli vannak készpénzzel, míg a klasszikus nyugati befektetők az emelkedő kamatlábak erdejében botorkálnak, kiutat keresve a finanszírozási válságból.

Fotó: Shutterstock

Nem csoda, ha

a közel-keleti régió szuverén befektetési alapjai a magántőke-, a kockázatitőke- és ez ingatlanalapok bankautomatáivá váltak.

A sátoros fúziók és felvásárlások piacán megnövekedett az érdeklődés. A közelmúltban bejelentett ügyletek közé tartozik, hogy egy abu-dzabi alap megvásárolja a Fortress befektetési divízióját 2 milliárd dollárért, míg egy szaúdi alap 700 millió dollárért veszi meg a globális hitelező Standard Chartered légiközlekedési egységét.

Olyan ez, mint amilyen régen az amerikai aranyláz volt, csak most mindenki a Közel-Keletre akar menni, hogy pénzt gyűjtsön

– mondta Peter Jadersten, a Jade Advisors tanácsadó cég alapítója.

Szó szerint tolonganak a régióban a New York-i és a szilícium-völgyi menedzserek. A The Wall Street Journal szerint, időnként

tumultuózus jelenetek alakulnak ki, például a Four Seasons Abu Dhabi fehér márványpadlós előcsarnokában,

és más exkluzív térségi szállodákban.

Öt évvel ezelőtt még a JPMorgan, a Blackstone és a BlackRock is bojkottálta a Davos in the Desert konferenciát Jamal Khashoggi újságíró 2018-as meggyilkolása miatt.

Egyes cégek azóta is kerülik a királyságot,

miközben az emberi jogi csoportok szerint továbbra is súlyos probléma a kormány disszidensekkel való bánásmódja. De a szaúdi finanszírozás iránti kereslet tavaly nőtt, épp amikor más pénzforrások elapadtak.

Még a Wall Street nagymenői számára is óriási a tét.

Szaúd-Arábia szuverén vagyonalapja tavaly 20 milliárd dollárt fordított a Blackstone infrastrukturális alapjára, ami akár 40 milliárd dollár is lehet. Míg a JPMorgan több mint 80 éve szaúdi üzleti partner, számos ügyletben volt a királyság tanácsadója, a közelmúltban például a Tesla-részvények vásárlásakor vagy a Saudi Aramco nemzeti olajtársaság részvénykibocsátásakor (IPO).