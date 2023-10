Jelentős veszteségeket könyvelhetnek el hétfőn az európai légitársaságok részvényesei, miután a hétvégén kirobbant palesztin-izraeli konfliktus miatt a befektetők nagy tételben adják a szektor részvényeit.

A Wizz Airt is érzékenyen érinti a közel-keleti konfliktus – Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A légitársaságok sorra törlik, illetve függesztik izraeli járataikat azóta, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet szombat reggel sok száz halálos áldozattal járó átfogó támadást indított a zsidó állam ellen, amely hadiállapot bevezetésével és Gáza elleni teljes blokáddal reagált a terrortámadásra, hatalmas megtorlást ígérve azokért.

A Wizz Air árfolyama 6,2 százalékot zuhant délután fél négyig, az ír rivális Ryanair kurzusa három százalékkal, a brit EasyJet részvényei 5,4 százalékos mínuszban álltak, és hasonló veszteséget mutat az Air France KLM is.

A Lufthansa papírjait négy százalékkal ütötték lejjebb, a British Airways anyacége, az IAG pedig 5,5 százalékos veszteséget szenvedett.

Ugyanis az európai légitársaságok is villámgyors választ adtak a veszélyhelyzetre, a brit EasyJet vasárnap leállította a Tel-Avivba irányuló járatait, és közölte, hogy a következő napok során módosítja menetrendjét. A Wizz Air sem indít járatokat az izraeli metropolisba, és onnan sem repül további értesítésig a magyar hátterű fapados.

A Goodbody ír brókercég szerint a Wizz Air-t érinti leginkább a jelenlegi konfliktus, mivel járatai Izrael teljes októberi kapacitásának 9,4 százalékát adják, saját járatainak pedig 2,3 százalékát adja az ide irányuló forgalom.

Az ugyancsak leginkább érintett cégek közé tartozó Lufthansa csoport törölte a Tel-Avivba tartó és onnan induló járatait. A portugál TAP hétfőig felfüggesztette a járatokat, az ügyfelek pedig választhatnak a jegyárak visszatérítése, vagy az utak térítésmentes átfoglalása között. Az európai légitársaságok közül járatokat függesztett fel még az Air France és a Finnair is.

Az amerikai Virgin Atlantic egyes izraeli járatai továbbra is üzemelteti, ám az utasoknak itt is lehetőségük van október 15-ig visszatérítést kérni vagy átütemezni az indulást.

Több társaság a kialakult helyzet ellenére is repül Izraelbe, a Flightradar24 járatkövető oldal adatai alapján a többi között a Ryanair, a flyDubai és az izraeli nemzeti légitársaság, az El Al gépei is landoltak hétfőn a Tel Aviv-i Ben Gurion repülőtéren. Az izraeli repülőtéri hatóság a Reuters megkeresésére közölte, hogy továbbra is kezeli az érkező és induló járatokat, azt ugyanakkor válaszukból nem derült ki, hogy hoztak-e további biztonsági intézkedéseket.