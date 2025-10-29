A fizika világa távolinak tűnhet a mindennapi életünk apró mozzanataihoz képest, pedig a kutatások ott vannak a mindennapjainkban anélkül, hogy tudnánk róla. A Science Expo keretein belül erről és még sok számunkra talán felfoghatatlannak tűnő témáról beszélgettünk Papp Eszter fizikus – tudományos nagykövettel. Az Expo célja kihozni a tudományt a laborból. Testközelbe kerülhetünk a matematikai, a fizikai és a kémiai kutatásokkal a rendezvény ideje alatt. A Magyar Tudományos Akadémia idén ünnepli 200. évfordulóját és ez nagy szerepet játszik a következő napokban.

A fizika része az életünknek / Fotó: Shutterstock

Papp már egész kiskorában elkezdett érdeklődni a természet, a szervezet és a világ működése iránt, de ez nála nem állt meg egyszerű kíváncsiságnál. Az iskolai fizikaórák alatt rengeteg projektalapú feladatban vehetett részt, például tervezett űrrakétát vagy épített speciális mikroszkópot is, mindezt akkori tanára kérésére.

Mivel foglalkozik a fizika?

A laikus emberek számára sokszor felfoghatatlan, hogy mivel is foglalkoznak a fizikusok. Sokszor ez a munka nagyon elvontnak és idegennek tűnik számunkra. Pedig a valóságban azzal foglalkoznak, hogy a világ folyamatait lefordítsák a matematika nyelvére és ezekben mintázatokat fedezzenek fel. Ezeket a számításokat sok helyen fel lehet használni, például a tőzsdei folyamatokat is le lehet modellezni és erre ugyanazt a formulát lehet alkalmazni, mint a hőterjedésre.

A fizika egy nagyon sokszínű terület és összességében a világ megértése a cél.

Egy gyakorlati példával közelebb tudjuk hozni a témát. Jelenleg egy számítógép olyan kapcsolókkal rendelkezik, amelyek terahertzes tartományban mozognak, de a femtoszekundumos lézerek kutatásainak köszönhetően a jövőben ezek elérhetik a petahertzeset, azért, mert ezek a lézerfelvillanások olyan nagyon rövid ideig tartanak, hogy a számítógép általuk százezerszer gyorsabb lehet.

De mi az a femtoszekundum?

A femtoszekundum a másodperc egybilliárd része, ami azt jelenti, hogy 1000 billió femtoszekundum van egyetlen másodpercben.

(Az egybilliárd egy milliárd milliót jelent – a szerk.)