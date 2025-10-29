Kereskedelmi háború: létrejöhet a tűzszünet Amerika és Kína között

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön várhatóan tüzszünetet köt, a kereskedelmi háború végét várni illúzió lenne, de a világ legnagyobb kereskedelmi konfliktusa legalább egy időre elcsitulhat.

Hszi Csin-ping és Trump - a történelmi jelentőségű találkozó a kereskedelmi háború átmeneti enyhülését hozhatja / Fotó: AFP

Az első jelek szerint a vezetők egy olyan egyezség előkészítésén dolgoznak, amely visszavonhatja az utóbbi hónapokban bevezetett vagy kilátásba helyezett vámokat, díjakat és exportkorlátozásokat. Ez magában foglalja

az Egyesült Államok által a fentanillal összefüggő vámok csökkentését,

a TikTok amerikai részlege eladásának engedélyezését,

a szójabab-vásárlásokat, valamint egy megállapodást,

amely felfüggesztené Kína azon átfogó tervét, hogy engedélyhez kösse még a ritkaföldfémek nyomát is tartalmazó termékek exportját.

A kereskedelmi háború csak átmenetileg szünetelhet, de ez is nagy eredmény

Ha létrejön a megállapodás, az fordulópontot jelent a világgazdaság, a tőkepiacok számára, beleértve olyan kulcsfontosságú ágazatokat, mint például a félvezetőipar és a hajózás, amelyek tágabb értelemben a konfliktus tárgyává váltak. Ennek ellenére az eredmény inkább ideiglenes tűzszünetnek tűnik, mintsem tartós megállapodásnak, amely alapjaiban változtatná meg a világ két vezető gazdasága közötti fokozatos szétválást.

Ez rövid távú fegyverszünet lehet, nem hosszú távú megoldás

– mondta Zack Cooper, az American Enterprise Institute Ázsiára szakosodott vezető kutatója a Bloombergnek. „Trump és Hszi valószínűleg megállapodnak majd egy jövőbeli egyezmény kereteiről, amelyet Malajziában tárgyaltak, de nem számítok arra, hogy ez most megoldja a kereskedelmi vitákat.”

A Fehér Ház szerint a két vezető csütörtökön helyi idő szerint 11 órakor (magyar idő szerint hajnali 3-kor) találkozik Busanban – ez lesz az első személyes megbeszélésük, mióta Trump januárban visszatért a hivatalba.

A várakozások szerint a tárgyalások 3-4 óra hosszan tarthatnak.

Viharos vámháború

Az elmúlt kilenc hónap viharos volt:

Trump egy ponton 145 százalékra emelte a kínai termékekre kivetett vámokat,

miközben Peking leállította a ritkaföldfém exportot, amely csúcstechnológiás termékek – például vadászgépek, okostelefonok és szélturbinák – gyártásához szükségesek.

A tárgyalók több fordulója után egy ingatag tűzszünet alakult ki, tele félreértésekkel, kölcsönös büntetőintézkedésekkel és fenyegetésekkel.

A múlt hétvégi kuala lumpuri tárgyalások azonban áttörést hozhattak: mindkét fél időt próbált nyerni, és igyekezett stabilizálni a kapcsolatokat, hogy elkerülje a további gazdasági károkat.

A befektetők mindkét országban üdvözölték a pozitív jeleket: az S&P 500 új csúcsra emelkedett, és a kínai tőzsdeindexek is nyereséget mutattak. A megállapodás egyik fő eleme várhatóan az lesz, hogy Trump második ciklusában bevezetett első vámkörből jelentős könnyítéseket adnak.