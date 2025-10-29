Kereskedelmi háború: létrejöhet a tűzszünet Amerika és Kína között
Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön várhatóan tüzszünetet köt, a kereskedelmi háború végét várni illúzió lenne, de a világ legnagyobb kereskedelmi konfliktusa legalább egy időre elcsitulhat.
Az első jelek szerint a vezetők egy olyan egyezség előkészítésén dolgoznak, amely visszavonhatja az utóbbi hónapokban bevezetett vagy kilátásba helyezett vámokat, díjakat és exportkorlátozásokat. Ez magában foglalja
- az Egyesült Államok által a fentanillal összefüggő vámok csökkentését,
- a TikTok amerikai részlege eladásának engedélyezését,
- a szójabab-vásárlásokat, valamint egy megállapodást,
- amely felfüggesztené Kína azon átfogó tervét, hogy engedélyhez kösse még a ritkaföldfémek nyomát is tartalmazó termékek exportját.
A kereskedelmi háború csak átmenetileg szünetelhet, de ez is nagy eredmény
Ha létrejön a megállapodás, az fordulópontot jelent a világgazdaság, a tőkepiacok számára, beleértve olyan kulcsfontosságú ágazatokat, mint például a félvezetőipar és a hajózás, amelyek tágabb értelemben a konfliktus tárgyává váltak. Ennek ellenére az eredmény inkább ideiglenes tűzszünetnek tűnik, mintsem tartós megállapodásnak, amely alapjaiban változtatná meg a világ két vezető gazdasága közötti fokozatos szétválást.
Ez rövid távú fegyverszünet lehet, nem hosszú távú megoldás
– mondta Zack Cooper, az American Enterprise Institute Ázsiára szakosodott vezető kutatója a Bloombergnek. „Trump és Hszi valószínűleg megállapodnak majd egy jövőbeli egyezmény kereteiről, amelyet Malajziában tárgyaltak, de nem számítok arra, hogy ez most megoldja a kereskedelmi vitákat.”
A Fehér Ház szerint a két vezető csütörtökön helyi idő szerint 11 órakor (magyar idő szerint hajnali 3-kor) találkozik Busanban – ez lesz az első személyes megbeszélésük, mióta Trump januárban visszatért a hivatalba.
A várakozások szerint a tárgyalások 3-4 óra hosszan tarthatnak.
Viharos vámháború
Az elmúlt kilenc hónap viharos volt:
- Trump egy ponton 145 százalékra emelte a kínai termékekre kivetett vámokat,
- miközben Peking leállította a ritkaföldfém exportot, amely csúcstechnológiás termékek – például vadászgépek, okostelefonok és szélturbinák – gyártásához szükségesek.
A tárgyalók több fordulója után egy ingatag tűzszünet alakult ki, tele félreértésekkel, kölcsönös büntetőintézkedésekkel és fenyegetésekkel.
A múlt hétvégi kuala lumpuri tárgyalások azonban áttörést hozhattak: mindkét fél időt próbált nyerni, és igyekezett stabilizálni a kapcsolatokat, hogy elkerülje a további gazdasági károkat.
A befektetők mindkét országban üdvözölték a pozitív jeleket: az S&P 500 új csúcsra emelkedett, és a kínai tőzsdeindexek is nyereséget mutattak. A megállapodás egyik fő eleme várhatóan az lesz, hogy Trump második ciklusában bevezetett első vámkörből jelentős könnyítéseket adnak.
Trump szerdán azt jósolta, hogy csökkenti a kínai termékekre kivetett 20 százalékos vámot, amelyet Kína fentanil-alapanyagok exportjában betöltött szerepe miatt vezetett be – ez pedig még versenyképesebbé teheti Kínát más ázsiai gyártókkal szemben.
Amerikai engedmények
Ezenkívül az Egyesült Államok elhalasztja
- a november 1-jén bevezetni tervezett 100 százalékos vámot,
- meghosszabbítja a hasonló magas vámokra vonatkozó tűzszünetet, és
- felfüggeszti a kulcsfontosságú szoftverek és
- repülőgép-alkatrészek exportjára vonatkozó új korlátozásokat.
- Az amerikai kormány várhatóan csökkenti a kínai hajókat sújtó díjakat is,
- Trump pedig jelezte, hogy valószínűleg elveti annak vizsgálatát, Kína betartja-e az első elnöksége idején kötött kereskedelmi megállapodást.
- Feltehetően a kínai fél azt is kéri majd, hogy Trump vonja vissza azt a szabályt, amely szerint a feketelistán szereplő cégek 50 százaléknál nagyobb tulajdonában lévő leányvállalatokra ugyanazok a korlátozások vonatkoznak – ez több ezer vállalatot érinthet, és jelentős adminisztrációs terhet ró az exportőrökre.
Trump új elemet vitt a tárgyalásokba, amikor jelezte: hajlandó megvitatni a hozzáférést az Nvidia legújabb Blackwell AI processzorához. Ez jelentős engedményt jelentene, amely valószínűleg feldühítené a nemzetbiztonsági héjákat Washingtonban, és éles váltás lenne ahhoz képest, hogy
az év elején az amerikai kereskedelmi miniszter kijelentette: Kína csak az Egyesült Államok „negyedik legjobb” chipjét vásárolhatja meg.
Kínai gesztusok
A kínaiak fő engedménye, hogy
- legalább egy évre elhalasztják a ritkaföldfémekre vonatkozó új engedélyezési rendszer kiterjesztését, és
- vállalják, hogy ezalatt felülvizsgálják a programot. Peking eddig nyomásgyakorlási eszközként használta ezeket a korlátozásokat a tárgyalások során.
- Kína emellett újraindítja a szójabab-vásárlásokat is – az ország legalább két amerikai szállítmányra adott le rendelést, ami politikai győzelem Trump számára, mivel a farmerek, akik bázisát adják, eddig a túltermelés miatt veszteségeket szenvedtek el.
- Az amerikai tisztviselők abban is bíznak, hogy Hszi jóváhagyja a ByteDance tulajdonában lévő TikTok amerikai részlegének eladását egy Trump által összeállított konzorciumnak.
Stabilizációs törekvések erős kockázatokkal
A pozitív hangulat ellenére a konszenzus törékeny lehet – hiszen mindkét fél úgy viselkedik, mintha nála lenne a fölény. Bár Kína Trump megtorló lépései ellenére is kitartott, Hszi ezzel megerősítette hazai pozícióját és vonzóbbá tette országát azok számára, akik az Egyesült Államoktól szeretnének függetlenedni.
Az Egyesült Államok és Kína is a stabilizációt keresi
– mondta Henrietta Levin, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) vezető kutatója. „De hogy kinek a feltételei szerint jön létre ez a stabilizáció, az nyitott kérdés. Peking nagyon magabiztos abban, hogy nála van a kezdeményezés” - tette hozzá.
Vu Hszin-po, a kínai kormány egyik tanácsadója szerint
Kína sokkal jobban felkészült most a kereskedelmi háborúra, mint Trump első ciklusa idején.
A ritkaföldfémek korlátozását „nagyon fontos eszköznek” nevezte, és kiemelte az export, a DeepSeek mesterségesintelligencia-fejlesztés és a chipgyártás terén elért eredményeket.
Politikai kötéltánc
Trump számára a találkozó politikai egyensúlyozás.
Saját pártján belüli Kína-ellenes körök figyelik, milyen engedményeket tesz, és nem alkuszik-e meg a nemzetbiztonsági kérdésekben egy átmeneti vámalku kedvéért. Az amerikai elnök valószínűleg pont ezért jelezte a találkozó előtt, hogy Tajvan kérdését le akarja venni a napirendről. Kína viszont azt szeretné, ha az Egyesült Államok hivatalosan kijelentené, hogy „ellenzi” Tajvan függetlenségét, nem csak azt, hogy „nem támogatja” azt.
Tajvanról nincs sok mondanivaló
– mondta Trump szerdán újságíróknak.
Trump várhatóan nyomást gyakorol majd Hszire, hogy csökkentse Oroszország támogatását az ukrajnai háborúban, és amerikai tisztviselők szerint egy globális békemegállapodás lehetőségét is megvitatják. Washington azt is kérheti, hogy Peking korlátozza a katonai célokra is felhasználható, úgynevezett kettős felhasználású termékek értékesítését.
Kevesen számítanak azonban komoly kínai beavatkozásra, mivel
Peking az orosz-ukrán háború kezdete óta egyre közelebb került Moszkvához.
- A két ország közötti kereskedelem 2024-ben rekord 245 milliárd dollárra nőtt,
- ami 68 százalékos emelkedés 2021-hez képest.
- Szeptemberben Moszkva és Peking előrehaladott tárgyalásokat folytatott egy hatalmas gázvezeték-projektről, amely évtizedekre összekötné a két ország gazdaságát.
Ennek ellenére Trump nem csökkentette a várakozásokat, a dél-koreai elnökkel, Li Dzse Mjunggal tartott megbeszélésén kijelentette, hogy a csúcstalálkozó „nyilvánvalóan rendkívül fontos a világ számára.”
Nagyon fognak figyelni ránk
– mondta az amerikai elnök.