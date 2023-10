A háborús hírek ellenére, már a múlt héten is jól tartotta magát a forint. Ezen a héten pedig az euró-forint a magyar deviza erős oldalán váltott sávot, s aztán itt oszcillált padlótól plafonig. A sáv tetejét a 30 napos és az 50 napos mozgóátlag feszítette 385 és 386 között. Míg a sáv alja egy Fibonacci szint volt 382,5 közelében.

Fotó: Shutterstock

Hétvégére a kurzus a támasz alá került, s ezzel egy hónapja nem látott erős szintekre került a magyar fizetőeszköz. Kérdés, hogy mennyire szignifikáns a péntek esti letörés? Mindenesetre, ha a jövő héten megerősítést nyerne ez az árfolyammozgás, akkor a következő technikai megálló 380,65-nél húzódik. Igen ám, de a hétfői illikvid piac jelentősen árnyalhatja a képet.

Illikvid piac tipikus esete, amikor a magyar nemzeti ünnep miatt a pesti parkett zárva tart, ezért a londoni brókerek szinte magukra maradnak a forintpiacon. Épp ilyen helyzet lesz hétfőn. Ilyenkor akár egy-egy nagyobb, jól irányzott pozícióval is befolyásolható időlegesen az árfolyam. Bár most nincs napirenden komolyabb forintellenes spekuláció, ennek ellenére jelentősen megnőhet a napon belüli volatilitás. Annál is inkább, mert a forint egész héten szűk sávban mozgott. És a péntek esti letöréssel sem kapott határozott irányt.

Ráadásul, a mostani feszült háborús helyzetben könnyű pánikot kelteni, amikor az adott piachoz csak kevéssé értő befektetők vannak jelen a kereskedésben. Más szóval, az euró-forintot hétfőn a forint erős oldalára, de a gyenge irányba is meglökhetik a játékos kedvű londoni brókerek, ha könnyen és gyorsan akarnak egy kis pénzt keresni.

Jó hír, hogy az efféle piacbefolyásoló árfolyammozgásoknak hamar kifulladnak, legkésőbb kedd reggel, amikor visszatérnek a piaci szereplők a hosszú hétvégéről.