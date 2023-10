Most már jól látszik, hogy illúzió volt azt hinni, hogy sikerül belátható időn belül letörni az inflációt, és 2024-ben már növekedési pályára áll a világgazdaság – mondta a Világgazdaság Arbitrázs című podcastsorozatának legújabb epizódjában Kiss Mónika, a Prestige Financial vezető stratégiai tanácsadója. A szakértő szerint a geopolitikai feszültségek mellett leginkább az egyre magasabb amerikai hozamok olyan bizonytalanságot hoztak a piacokra, ami teljesen átírta a kilátásokat és ezzel egy időben a kamatvárakozásokat.

A szakértő szerint a hozamemelkedések egyik oka, hogy januártól az amerikai pénzügyminisztérium alig bocsátott ki közép-, illetve hosszú futamidejű kötvényeket, hiszen vészesen közel volt a hitelplafon, ami két alkalommal is éles politikai vitákba torkollott. Az üresen maradt államkincstárt viszont gyorsan fel kellett tölteni, ezért hirtelen sok papír került a piacra.

Ez a magas hozamszint egy ideig még biztosan velünk marad, hiszen a jegybank kényelmes helyzetben van, a monetáris szigort éppen a hosszú állampapírhozamok teljesítik be, ami nem kerül a jegybanknak semmibe.

A nagy kérdés most az, hogy mi lesz az olajárakkal, és itt kerül képbe az izraeli háború, a Hormuzi-szoros és Irán. A piac egyelőre elhiszi azt, hogy ezt a konfliktust helyben lehet tartani, de ha mégsem, az teljesen átírhatja a piaci gondolkodást. Egy egyszeri olajsokk nem jelent túl nagy problémát az inflációra nézve, hiszen azt gyorsan ledolgozza a piac.

Akkor lesz gond, ha 2024 első felében is 90-100 dolláros olajárakkal kell majd számolni, hiszen az keresztbe tesz a jegybankok teveinek.

– fogalmazott a szakértő.

Nincs egyértelmű irány

A Fed árnyékában nincs könnyű dolguk a jegybankoknak, köztük az EKB-nak sem, rendre felmerül kérdésként, hogy tudnak-e egyáltalán egymástól függetlenül működni a monetáris politikák. Elég nagy baj lenne, ha egy olyan világban élnénk, ahol a nemzeti monetáris politikáknak mindig ugyanabban a fázisban kellene lenniük, és egy időben kellene kamatot emelniük vagy csökkenteniük. Mindezek alapján könnyű lenne kimondani, hogy a dollárnak áll a zászló, ám rövid távon spekuláció a devizaárfolyamokat előre jelezni – figyelmeztet Kiss Mónika.

Hosszú távon a makrofolyamatok és a hozzá kapcsolt monetáris pálya határozza meg egy deviza árfolyamát, ez alapján elmondható, hogy az Egyesült Államok egy markáns növekedési ciklusban van, a recessziós félelmeket félresöpörte a piac az elmúlt hónapokban, vannak szektorok, amelyek rendkívül jól teljesítenek, miközben az adatok visszafogott inflációt mutatnak. Bár az Európai Unióban az inflációs hasonló pályán halad, a gazdaságokkal már súlyos gondok vannak. Csak az a kérdés, hogy valójában mi számít a piacoknak: egy 5 százalékos alapkamat, egy olyan dinamikusan változó monetáris politikát folytató jegybank, mint a Fed, amelyről tudni, hogy amint lehet, azonnal csökkenti majd a kamatokat, vagy inkább az számít, hogy melyik ország inflációja a nagyobb?

Fontos a diverzifikáció

A következő időszakra hiba lenne egy meghatározott irányt kijelölni a dollár számára, sokkal inkább érdemes azzal számolni, hogy volatilis lesz az árfolyam, éppen ezért nagyon fontos lenne diverzifikálni a devizaportfóliót legalább a három legkönnyebben elérhető eszközzel, az euróval, a dollárral és a svájci frankkal. Mindig lesz olyan időszak, amikor az egyik deviza felülteljesít, de éppen ez teremti meg egy portfólió egyensúlyát.

A svájci frank esetében egy nagyon markáns erősödést láthattunk az elmúlt időszakban, 1,20-ról ugrott a jegyzés 0,95-re az euróval szemben, csak nem került az újságok címlapjára, mert a dollár vitte a prímet. Az erősödés mögött az áll, hogy a svájci jegybank elsősorban a reálárfolyamot igyekszik tartani, és ha kell, a devizapiacon is interveniál. Ha az elmúlt 40-60 évre visszatekintünk, sok politikai konfliktust az új, modern monetáris politikáknak köszönhetően sikerült békésen megoldani. Jelenleg a kockázatot a magas olajárak és az újjáéledő infláció jelentik, ezért nem kell sietni a kötvényvásárlásokkal, inkább rövid távú befektetéseket érdemes keresni, hiszen mindenfajta kockázat nélkül el lehet érni devizában is 4-7 százalékos hozamot.

Háborús hírek vezérlik a piacokat – mibe fektetnek ilyenkor a profik? Az elmúlt két hét legjobban teljesítő eszköze a bitcoin volt, mellette ment nagyot az arany és a nyersolaj.

A jelenleg zajló geopolitikai konfliktusok jó vételi lehetőségeket teremthetnek a részvénypiacokon is, egy rendkívül hullámzó, dinamikus piacra kell számítani, ahol a rövid távú kereskedés lesz a befutó. Érdemes figyelni az olajszektort, adódhatnak jó beszállási lehetőség a technológiai szektorban is, de a svájci frank és az alpesi devizában denominált eszközök is jó célpontok lehetnek.

Megjegyzés: A jelen írásban, valamint a podcastban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a PFN Prestige Financial Zrt. az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.