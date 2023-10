Az elmúlt években alulteljesítő volt a Nike részvénye a teljes piaccal szemben, ami azért is érdekes, mivel a fundamentumok alapvetően rendben vannak a vállalatnál, ráadásul a múlt héten közzétett negyedéves gyorsjelentés a befektetők félelmeit is eloszlathatta a globális kereslet csökkenésével kapcsolatban.

Mindez a részvényárfolyam reakciójából is látható volt, hiszen több mint 10 százalékos pluszban nyitott az árfolyam a jelentés közzétételét követően és a pénteki piaczárásig ebből több mint 6 százalékos pluszt meg is tartott a részvény.

Az eredményekből az látható, hogy a sportszergyártó termékei iránt globálisan stabil maradt a kereslet, annak ellenére, hogy a globális makrokörnyezet nem nevezhető támogatónak. A konkrét eredményeket nézve a részvényenként 92 centes eredmény, valamint a bruttó eredményhányad is felülmúlta a várakozásokat. Ugyan a bevételek közel 13 milliárd dolláros szintje már nem tudta elérni a várakozások szintjét, a készleteknél bekövetkezett 10 százalékos csökkenés szintén arra utal, hogy sikerülhetett a régebbi állomány nagyobb részét értékesíteni.

Ehhez az is hozzájárulhatott, hogy folyamatos leárazásokkal igyekszik a készletszintet menedzselni a vállalat, ugyanakkor ezek a leárazások láthatóan nem vezettek a bruttó marzs csökkenéséhez, amely most már 3 negyedéve folyamatosan növekedett, bár a historikus csúcsoktól egyelőre még lejjebb található a 44 százalék körüli szinten. Kockázatként a kínai keresletet lehet említeni, azonban annak ellenére, hogy egyelőre nem voltak annyira erős eladási számok az országból, de a Nike menedzsmentje továbbra is optimista a kereslettel kapcsolatban Ázsiában.

A kedvezőnek nevezhető eredmények mellett azonban a részvényárfolyam nem szerepel erősen, kérdés, hogy hozhat-e trendfordulót a múlt heti jelentés. Historikusan a részvény P/E alapú értékeltsége az elmúlt évek mélypontjain tartózkodik, például a 2020-as évben a koronavírus járvány alatti esés során forgott ilyen alacsony 12 havi előretekintő P/E rátán, miközben azóta további növekedés látható a bevételekben, és stabil profitot is termel a Nike. Nyilvánvalóan a magasabb kamatkörnyezet, és a negatívabb makrogazdasági kilátások csökkenthetik a szektor és ezzel együtt a részvény kilátásait, de a Bloomberg konszenzusa alapján az átlagos célár is 26 százalékkal magasabb az aktuális részvényárnál, így a fundamentumok indokolhatnának egy magasabb árazást is.