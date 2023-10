Dől a pénz a Metához, már most toporognak a hirdetők, pedig hol van még a karácsony Nem is csoda, hogy szárnyal a társaság részvénye, idén már 150 százalék a plusz. Mind a bevételi, mind a nyereségvárakozásokat felülmúlta a harmadik negyedévben a Meta Platforms. A társaság részvényei az eredménybeszámoló publikálása előtt még 4,2 százalékkal gyengültek, de egyébként is gyenge volt.