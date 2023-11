Mindössze öt héttel századik születésnapja előtt, családja körében elhunyt Charlie Munger, Warren Buffett első számú tanácsadója, barátja, a Berkshire Hathaway második embere, a történelem egyik legnagyobb befektetőgéniusza. Munger azonban nem csak a tőkepiacokon alkotott maradandót, az élet minden területéről voltak olyan aranyköpései, amelyek minden bizonnyal még évtizedekig forognak majd a befektetési világban.

Warren Buffett és Charlie Munger 45 évig vezette együtt a Berkshire Hathawayt.

Fotó: Getty Images

Charlie Munger élete

A befektetési körökben rendre csak – Warren Buffett ragadványnevéhez hasonlóan, fogadott otthonáról mintázva – Pasadena Orákulamaként emlegetett Munger 1924. január 1-jén született a Nebraska állambeli Omahában, ahol fiatalként Buffett nagyapjának boltjában dolgozott – a nála hat és fél évvel fiatalabb Warrent azonban itt még nem ismerte meg.

Fiatal felnőttként a michigani egyetemen tanult, de soha nem szerzett alapdiplomát, mivel inkább elment meteorológusnak az amerikai hadseregbe a második világháború kitörését követően. A háború után elvégezte a Harvard jogi karát, majd saját jogi irodát nyitott, ahol a 60-as évek közepéig tevékenykedett, mielőtt teljes állású befektetőnek állt.

Saját befektetési vállalatával, a Wheeler, Munger & Co.-val 1975-ig verte meg minden évben az átfogó piacot részvényvásárlásaival, 1978-tól pedig már a Berkshire Hathaway alelnökeként ténykedett, az akkorra már egyik legjobb barátjaként számon tartott Warren Buffett mellett.

A páros az elmúlt 45 év alatt 3,8 millió százalékos hozamot ért el befektetésein,

ami Buffett-et a világ egyik leggazdagabb emberévé tette, a két omahai géniuszt pedig a befektetési világ legrajongottabb szereplőivé emelte – nem csak pénzügyi meglátásaik miatt.

Charlie Munger kilencvenkilenc éves korában, családja körében hunyt el Kaliforniában.

Fotó: Getty Images

Munger egysorosai és mindennapi géniusza

Charlie Mungernek szinte mindenről megvolt a frappáns, sokszor erősen kritikus, cinikus, de általában rövid és velős véleménye, amit örömmel fejtett ki a Berkshire befektetői gyűlésein, ahol az sem volt ritka, hogy öt órán keresztül beszélgettek részvényeseikkel az omahai zsenik. Munger egyébként az őket rajongással követő befektetőkre csak mint a zenészeket hasonló elvakultsággal követő rajongókra, groupie-ként hivatkozott.

Munger meglátásai messze túlmutattak a befektetési világ határain: 2015-ben például felhívta követői figyelmét, hogy a közeljövőben sokkal nehezebb lesz már majd jól élni, mint volt az azt megelőző fél évszázadban.

Én és kortársaim az elmúlt fél évszázadban a világtörténelem legjobb és legkönnyebb időszakát éltük át – minden korábbinál alacsonyabb halálozási arányt, magasabb befektetési hozamokat, a legtöbb ember életszínvonalának legnagyobb növekedését. Ha valaki elégedetlen azzal, amit az elmúlt ötven évben kapott, akkor sajnálatos módon azt kell mondjam, rosszul értékeli az életet.

– fejtette ki 2015-ben.

Munger és Buffett mindig is azt vallotta, hogy

csak kiváló cégek reálisan értékelt részvényeibe érdemes fektetni, hogy az embert ne érhessék meglepetések,

ám elengedhetetlen tényező az is a képletben, hogy az ember értse, mit is csinál az a cég, amelybe befektet. A két omahai zseni például mindig is hangoztatta, hogy az új technológiai áttöréseket már nem értik, ezért az Apple-lel való szerelembe esésüket megelőzően soha nem is vettek tech papírokat: a Berkshire pont ezen okok miatt elkerülte például a tech lufi kidurranását is.

Charlie Munger 2,6 milliárd dolláros vagyont hagyott hátra.

Fotó: Getty Images

A származékos ügyleteket lebonyolító brókereket ugyanezen okokból Munger álruhába bújt kaszinóknak nevezte, a mögöttes értékkel nem rendelkező kriptodevizákat pedig egyenesen patkányméregnek titulálta.

A kriptodevizák felerészben átverésből, felerészben pedig téveszmékből tevődnek össze, ez pedig egy elég rossz kombináció, mivel én egyiket sem szeretem. Ijesztő, hogy a téveszmék itt akár még az átverésnél is nagyobb súllyal lehetnek jelen

– magyarázta egy 2022-es interjúban Munger.

Pasadena Orákulumának a politikáról is megvolt a véleménye: Munger eltökélt republikánus volt, míg Buffett hithű demokrata, de ezek a nézeteltéréseik semmiben nem gátolták közös munkájukat, ahogy Munger nyelvére sem kötöttek béklyót ebben a témában sem.

2017-ben a republikánusok bankfelügyeletiszabályozás-enyhítési törekvéseit lököttségnek nevezte, Donald Trumpot hevesen kritizálta 2016-os kampánya során, ugyanakkor éles véleménye volt Bernie Sanders demokrata jelöltről is.

Értelmiségiként egy szégyen, de nem hiszem, hogy feltétlen rosszabb bizonyos republikánusoknál. Ők máshogy hülyék

– mondta Sanders-ről 2016-ban.

Munger öröksége és a Berkshire jövője

„1959-ben, mikor először találkoztam Buffett-tel, az volt a bajunk, hogy ugyan volt sok ötletünk, de pénzünk már nem, hogy azokat végre is tudjuk hajtani. Most már orbitális vagyonunk van, de ötletünk egyre kevesebb” – mondta Munger még tíz évvel ezelőtt a Berkshire akkori állapotáról. A vállalat 2013-ban nagyjából 97 milliárd dollárt ért – ma közel nyolcszor annyira, 782 milliárd dollárra taksálják a céget.

3,8 millió százalékos hozamot generáltak a Berkshire befektetései az elmúlt fél évszázad alatt.

A Berkshire vezetését a továbbiakban is Warren Buffett, a vállalat 93 éves feje látja majd el, segítségére pedig a Munger mellé az elmúlt években előléptetett Greg Abel és Ajit Jain lesznek majd, mind alelnökök. A két szakértő 2018 óta tölti be jelenlegi posztját, mindkettőjüket mind a szakma, mind Buffett hatalmas becsben tartja – egymással való kapcsolatuk azonban távolról sem olyan, mint a két omahai géniusz kémiája volt.

Warren Buffett végrendelete egyszerű és nyilvános lesz, százmilliárd dollár feletti összeget osztanak majd szét gyermekei A világ egyik leggazdagabb embere vagyonának 99 százalékát jótékonysági szervezetekre hagyja, és gondoskodik róla, hogy a pénz jó helyre kerüljön. A 93 éves Buffett jól érzi magát és egészséges, de biztosra akar menni a végrendeletével.

A befektetők átfogó álláspontja szerint azonban ez nem is gond, töretlen bizalommal tekintenek a két új generációs gurura, nem kis részben azért, mert Buffett 2006 óta rendszeresen hangoztatta, hogy alapos és átgondolt utódlási terveik vannak, hogy folyamatos legyen a Berkshire működése. Buffett után a jelenleg 63 éves Abel lesz majd a cég vezérigazgatója, a 72 éves Jain pedig a biztosítási ügyleteket irányítja majd.