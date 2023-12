A globális befektetési banki szektorban több mint 60 ezer állás szűnt meg a Financial Times ágazati felmérése szerint idén. Az elbocsátási hullámot az váltotta ki, hogy igencsak megcsappant a pénzügyi szolgáltatások, köztük az elsődleges nyilvános kibocsátások (tőzsdei bevezetések) száma, és a hozzájuk kapcsolódó tranzakciós díjak is.

A Financial Times saját adataira valamint a céges beszámolókra támaszkodva arra jutott, hogy a világ húsz legnagyobb befektetési bankcsoportja az év eleje óta legalább 61 905 munkahelyet számolt fel, és ezzel

a koronavírus-járvány utáni toborzási hullám idején létrejött pénzügyi szolgáltatási állások zöme megszűnt.

Fotó: Shutterstock

Ráadásul mint azt az FT is hangsúlyozza, ebben a kisebb bankok adatai és a korlátozott számú időnkénti leépítések nincsenek is benne, így a szektorban még ennél is több álláshely szűnhetett meg idén. Mindez azt is jelenti, hogy a 2007-2008-as globális pénzügyi válság óta – akkor ugyanezen bankok 140 ezer főt eresztettek szélnek – az idei volt az egyik legsúlyosabb leépítési hullám.

A legnagyobb idei elbocsátás ugyanakkor nem közvetlenül a pénzügyi szolgáltatások iránti igény apadása, hanem a Credit Suisse csődje, majd az UBS általi felvásárlása miatt következett be. A Credit Suisse már a UBS-akvizíció előtt kilencezer állás felszámolását tervezte, de a UBS ennél nagyobb mértékű leépítéseket hajtott végre a felvásárolt korábbi versenytárs befektetési banki részlegének felszámolása során.

A lap ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a globális bankszektorban végbement idei elbocsátásoknak legalább a felét a Wall Street nagybankjai hajtották végre. A Wells Fargo 12 ezerrel 230 ezerre csökkentette alkalmazotti állományának létszámát, a Citigroup ötezer, a Morgan Stanley 4800, a Goldman Sachs 3200, a JP Morgan Chase ezer állást számolt fel 2023-ban.

A legnagyobb amerikai bankok együtt legalább 30 ezer alkalmazottól váltak meg az év eleje óta a londoni üzleti napilap szerdai kimutatása szerint.