A Mol már régóta nyomon követte a Waberer’s működését, és úgy ítélték meg, hogy a hazai tőkepiac egyik legjobb menedzsmentje irányítja a céget – mondta el a Portfóliónak Bacsa György, az olajtársaság ügyvezető igazgatója a Waberer’s 15 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásával kapcsolatban.

Bacsa György, a Mol ügyvezető igazgatója. Fotó: Földi D. Attila / Mediaworks Archive

A stabil osztalékpolitika híve a Mol a Waberer’snél is

A fuvarozó cég menedzsmentjének világos stratégiája van, amit végre is tud hajtatni. Ezért tartották érdemesnek a két cég közötti együttműködés erősítését a mobilitási szolgáltatások, a komplex logisztikai szolgáltatások és a biztosítási termékek területén, de pénzügyi befektetőként is sok lehetőséget láttak, bár jelenleg csak a kisebbségi részesedés megszerzésére van módjuk.

A megvásárolt 15 százalékkal a Mol a Waberer’s egyik nagybefektetőjévé vált, így azt is célul tűzte ki, hogy a Waberer’s igazgatóságába is beüljön a képviselője.

A két tőzsdei cég egyébként most jutott el oda, hogy az együttműködésben szintet lépjen, és még stabilabbá, illetve versenyképesebbé tegyék a Waberer’s üzemanyag-ellátását, beleértve az alternatív üzemanyagokat is. A Mol emellett elemezni fogja, hogy esetleg a saját ügyfélköre számára is elérhetővé tegye a Waberer’s pénzügyi szolgáltatásait és biztosításai termékeit, akár lojalitási programja részeként is.

Egy olyan vállalat, mint a Waberer’s nagyon komoly segítségére lehet a Molnak például abban, hogy teszteljék a hidrogén mobilitási célú felhasználását, de ugyanez igaz a bioüzemanyagokra is

– véli Bacsa György.

A stratégiai partnerségi megállapodás ellenben nem épít a két cég üzleti viszonyrendszerébe kötelezően érvényesítendő kedvezményeket. A Mol ugyanis a hatályos jogszabályokkal és a tisztességes üzleti magatartásra vonatkozó belső előírásaival összhangban állapodhat meg kedvezményekről a partnereivel és ebben a Waberer’s-szel kötött stratégiai megállapodás sem jelent változást.

A Mol érdekelt benne, hogy a Waberer’s stabil osztalékpolitikával rendelkezzen és legyen mögötte egy hiteles növekedési sztori, hogy mielőbb profitálhasson befektetéséből. A stratégiai partnerség keretein belül elinduló projektek csak hosszabb távon, több éves horizonton hozhatnak eredményeket.

Az olajcég a jövőben is keresi az olyan attraktív lehetőségeket több üzleti szegmensben is, amelyeket hozzákapcsolhat meglévő eszközeihez, piacaihoz, és összhangban vannak a víziójával – emelte ki az ügyvezető, aki szerint az viszont nem fontos a Mol számára, hogy az esetleges céltársaság tőzsdén jegyzett cég legyen.

A zöldhidrogéntől a lítium hasznosításáig – a Mol fenntarthatósági céljai dióhéjban

Az energiahatékonyság és a kibocsátáscsökkentés témájára térve, Bacsa György a downstream szegmensben a zöldhidrogén projekt megindítását említette, hiszen a szarvasi biogázüzem megvásárlásával új területre lépett a cég, amellett a csoport együttműködik a fenntartható repülőgép üzemanyag forgalmazásban is.

Az energiahatékonyságot pedig az egész vállalat napi szintű feladatának tekinti. Digitalizálják a kiskereskedelmi szegmenst, fejlesztik a car-sharing és az elektromos töltési szolgáltatásukat, és a termékportfólióban az újrahasznosítható anyagok használatára fókuszálnak.

A kutatás-termelésben (upstream) pedig újdonságnak számít, hogy elemzik a bányaműveléshez kapcsolódó ipari vízből kinyerhető lítium hasznosítását, ám aktívak a megújuló energiatermelés piacán, és kiemelt cél, hogy növeljék a zöldenergia-portfóliót, hiszen ez nemcsak fenntarthatósági szempontból kulcskérdés, hanem csökkenti az importfüggőséget is.

Éppen ezért Bacsa György mérföldkőnek, sőt kitörési pontnak látja a hazai hulladékgazdálkodási üzletág felépítését és a MOHU elindítását.

Nem térnek vissza a háború előtti olaj- és gázárak

Az ügyvezető igazgató kitért az ellátásbiztonság kérdésére is, amit az egyik legfontosabb megoldandó feladatnak tart. A Mol rengeteg erőforrást allokált a vezetékrendszerek és a termelőegységek karbantartására, de megfeszített munkával dolgozik azon is, hogy meg tudjunk felelni az Oroszországgal szembeni uniós szankcióknak. Számos alternatív kőolaj típust teszteltek Pozsonyban.

A kőolaj-diverzifikációhoz kapcsolódó feladatok rengeteg pénzt és energiát emésztettek fel, és a Mol nem számíthatott közösségi forrásokra sem.

A Mol eredményes gazdálkodásával kapcsolatban a topmenedzser elmondta, hogy az olaj- és a – regionális – gázárak jelentős mértékben normalizálódtak a 2022-es extrém árszintekről, ugyanakkor középtávon nem számít rá a cég, hogy a háború előtti árak tartósan visszatérnének.

Bacsa György szerint a Molt sújtó extra elvonások, amelyek mértéke európai szinten is kiemelkedő, a régiós országok költségvetési helyzete miatt a közeljövőben még nem valószínű, hogy kivezethetők.

Ezek több milliárd dolláros hatását, valamint a 2022-höz képest jelentősen csökkenő marzsokat mindenképpen figyelembe kell venni az megállapításánál, amire amúgy 2024 első hónapjaiban tesz javaslatot az igazgatóság

– figyelmeztetett a Mol ügyvezető igazgatója.