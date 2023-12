Szerző: Cinkotai Norbert, a KBC Securities vezető elemzője

Mozgalmas időszakon vannak túl a befektetők 2023-ban, az egyik legfelkapottabb téma pedig a mesterséges intelligencia, vagyis az MI volt. Ennek kapcsán több részvényt is imádtak a befektetők,

ezek közé tartozott a csipgyártó Nvidia is, amely persze addig sem volt ismeretlen a befektetők számára.

A mesterséges intelligencia miatt sokáig fókuszban lehet az Nvidia.

Fotó: Shutterstock

Az 2023-ban látható, hogy az évet még 140 dollár körül kezdő hatalmasat emelkedett, mostanra pedig már az 500 dolláros szintek felé közelít. Látni kell viszont, hogy az emelkedés nagyobb része 2023 első fél évében lezajlott, ugyanis már június elején sikerült 400 dollár fölé jutni.

Azóta tehát valamelyest gyengébb a kép, inkább oldalazás vagy legfeljebb enyhe emelkedés látható, ez persze egy természetes korrekcióként is felfogható. Ugyanakkor még mindig jobb ez, mint a nagyobb visszaesés, a kioldalazott korábbi emelkedés pedig nyilván nem fog a végtelenségig tartani, a befektetők így lesben állhatnak.

Egyelőre pozitív, hogy az 50 napos mozgóátlagot sikeresen tudta tesztelni a részvény, innen mutatott be a hét közepén is egy fordulatot. A cél így már az 500 dollár feletti szint lehet, ahol még november közepén járt utoljára a papír. Ennél is bátrabbak azonban a céget követő intézményi elemzők előrejelzései, ahol több mint 650 dolláros célárkonszenzus látható. Ez a mostani árfolyamhoz képest majdnem 40 százalékos emelkedés lenne, ám az is látszik, hogy hónapok óta fennáll már ez a különbség, a papírnak pedig inkább csak oldalazásra futja.

Értelemszerűen a következő években is jelentős növekedés jöhet majd a cég fundamentumaiban, a mesterséges intelligencia miatt alighanem fókuszban lehet az Nvidia is. Segített a cégnek idén a trend, hogy a mega-cap (több százmilliárd dolláros kapitalizációval rendelkező) részvények is relatív nyertesei voltak az idei évnek, ugyanakkor nem törvényszerű, hogy pusztán az évszám változásával ennek egy csapásra vége lesz majd.

Alighanem a 200 napos mozgóátlag szintje lehet majd az, amit a befektetőknek érdemes figyelniük, amíg a szint felett jár a papír, talán tartós trendváltozástól sem kell tartani. Ez persze emelkedő pályán mozog, de még csak alig 380 dollárnál jár. Technikailag tehát nem fest rosszul az Nvidia hosszú hónapok oldalazása után, de nyilván egy erősen magas értékeltségű részvényről van szó, amely időnként szélsőséges mozgásra is képes, ami kockázatot jelent.