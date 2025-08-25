Lehúzhatja a bambuszrolót Wang mester — nem talál új szakképzett kínai szakácsot

A népszerű budapesti étteremlánc több alkalmazottja számára az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság beszüntette a munkavállalási engedélyek kiadását. A koronavírus-járvány és az infláció szintén hozzájárult a nehéz döntések megfontolásához.

A séf két étterem bezárásától tart / Fotó: Wang Mester kínai konyhája Facebook

Étterem a pácban

A séf arról posztolt Facebookon, hogy ha a helyzet nem változik, már idén ősszel kénytelen lesz bezárni egy vagy két éttermet. Elmondása szerint több mint harminc évvel ezelőtt az egész fiatalságát, a teljes szívét és minden erőfeszítését az általa hőn szeretett országba fektette annak reményében, hogy Magyarországon is megőrizhessük az autentikus kínai ízeket.

A legnagyobb boldogságot mindig az jelentette számomra, amikor a sok fáradságos nap végén láthattam vendégeim mosolyát és elégedettségét. A ti támogatásotok adott erőt a kitartáshoz, és bizonyította számomra, hogy mindez nem csupán egy vállalkozás, hanem egy közösen őrzött íz és emlék.

Az elmúlt években túléltük a koronavírus-járvány éttermekre mért súlyos csapását, és most is minden erőnkkel próbáljuk elviselni az infláció okozta példátlan gazdasági nyomást – de ezúttal elképzelhető, hogy valóban nem fogunk tudni kitartani.

– fogalmazott.

Az OIF rendeletei indították a lavinát

Január 1-jével az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását, és ez természetesen a szakácsokat is érinti (kivéve néhány nagy nemzetközi vállalatot, amely jelentős beruházással van jelen Magyarországon).

Az elmúlt hét hónapban több kiváló szakácsom hagyta ott az éttermeimet különböző okok miatt, és nem tudok új, Kínából érkező szakképzett szakácsot alkalmazni, mert nem kaphatnak vízumot. Budapesten szinte lehetetlen megfelelő kínai szakácsot találni – nemhogy a szakma élvonalába tartozó mesterszakácsot. Ezért a jelenlegi csapatom óriási nyomás alatt dolgozik, hogy megőrizzük az éttermek megszokott színvonalát.

– írta a séf.

Ebben a helyzetben kénytelen volt felfüggeszteni az éttermeire vonatkozó két, 2025-re tervezett nagy projektet. Amit még ennél is súlyosabb problémaként nevezett meg, hogy komolyan fontolóra kell vennie egy vagy két étterme bezárását az őszi-téli időszakban, hogy a többinek esélye legyen a működésre.