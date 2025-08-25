Teljesen kiborult a Mol-vezér Ursula von der Leyen döntésén: „Ostoba és életveszélyes. Kinek is az érdeke mindez?” – Hernádi Zsolt nem bírta türtőztetni magát

„Ursula von der Leyen vállalása egy ostoba politikai döntés” – jelentette ki Hernádi Zsolt. A Mol csoport elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjújában élesen bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot.
Hernádi határozottan fogalmazott az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban is: „Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”
A beszélgetésben szóba került az is, hogy a Mol sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, azonban Hernádi szerint ez félrevezető leegyszerűsítés. Úgy véli, hogy a Mol sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni. Példaként hozta fel, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint 600 millió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban plusz nullás szükséges rossznak számított.
Az orosz–ukrán háború és a szankciók kapcsán kialakult energiapolitikai helyzetet káosznak nevezi a cégvezető. Szerinte Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága ma egyetlen vezetéken – az Adria-vezetéken – múlik, miután a horvát fél a háború kitörése után azonnal megduplázta a tranzitdíjat.
„Mi történik, ha egy természeti katasztrófa elvisz két kilométer vezetéket? Mi történik, ha leállítják a Barátság vezetéket? Nem fogják újraindítani. Rajta lógunk egyetlen vezetéken – ez nonszensz” – jelentette ki.
A Barátság kőolajvezetéknél egyébként pont gondok vannak, az ukrán támadások miatt leállt. A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását.
A Mol csoport elnök-vezérigazgatója az MCC Feszten elmondta, hogy a mai világban szinte bárhol felvehetik az embert, ezért a nyílt, őszinte kommunikáció egyre nehezebb, és a vezetők magányossága egyre súlyosabb kihívás. Beszélt arról is, hogy a változás mindig nehéz. Nagyon sokat döntött ő, de már egyre kevésbé hoz meg ilyen döntéseket, ezeket főleg a kollégái hozzák meg. De bátorítja őket.
Hernádi Zsolt arra is kitért, hogy ő is hozott már rossz döntéseket. Szerinte a siker nem egyenes úton érkezik: „Csak kanyarokkal lehet igazán sikert elérni, kisebb-nagyobb hibákkal együtt” – mondta. Hozzátette, hogy közben az ember megtartsa a saját ritmusát.
