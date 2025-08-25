Szlovákia szigorít: aki nem dolgozik, nem kap segélyt sem

A frissen elfogadott törvénymódosítás értelmében az álláskeresőknek mostantól el kell fogadniuk az illetékes munkaügyi hivatal által felajánlott, képességeiknek és tapasztalatuknak megfelelő állást. Az első alkalommal elutasított pozíció esetén a támogatás felfüggesztése egy hónapra, másodjára pedig három hónapra szól – írja az Újszó.

Pozsony szigorítja a szociális segélyezési rendszert / Fotó: Hemis via AFP

A szlovák rendszer ugyanakkor figyelembe veszi az egyéni helyzeteket is: azok, akik valamilyen okból – egészségügyi vagy más indok miatt – munkaképtelenek, nem esnek ezen intézkedés hatálya alá.

A módosítás kiegészítéseként

bevezetik az úgynevezett fokozatos támogatásrendszert is: aki elfogad egy munkát, első két hónapban teljes segélyt kap, majd további két hónapon át 75, azt követően 50, végül 25 százalékot.

Ez a fokozatos, támogatással kapcsolatos visszavonás motivációs jelleggel bír, és segíti a könnyebb átmenetet a munka világába.

A kormány ugyanakkor regionális programokat is indít: az infrastrukturális szempontból elmaradottabb térségekben célzott foglalkoztatási lehetőségeket hoznak létre – például mezőgazdasági szezonális munkákat –, amelyek segítségével megkönnyítik a visszatérést a munkaerőpiacra, miközben garantálják a fejlődést.