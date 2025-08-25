Deviza
Nagy bejelentést tett az itthon is népszerű telefonmárka – ekkor indítja magyarországi webshopját

Augusztus 28-tól válik elérhetővé a teljes termékpaletta. Xiaomi bejelentette, hogy indul a hivatalos magyarországi online áruháza.
VG
2025.08.25, 12:55
Frissítve: 2025.08.25, 13:05

Hivatalos és biztonságos forrásból, közvetlenül a gyártótól, gyors kiszállítás és hivatalos garancia mellett vásárolható meg a Xiaomi szinte teljes termékpalettája az augusztus 28-án induló hivatalos Xiaomi online áruházból. A vállalat hétfői közleménye szerint immár magyar nyelvű ügyfélszolgálattal és támogatással áll a magyar online vásárlók rendelkezésére, a megrendeléseket magyar logisztikai háttérrel teljesítik.

The Xiaomi Corp. logo,tech,háztartási eszköz, ökoszisztéma,ai
Bejelentette a Xiaomi: indul a hivatalos magyarországi online áruház / Fotó: Anthony Kwan / AFP

Kiemelték, hogy a Mi.com indulásával a Xiaomi szintet lép, és 242 különböző készülék érhető el az okostelefonoktól és tabletektől kezdve a viselhető eszközökön és elektromos rollereken át egészen az AIoT- és okosotthon-készülékekig. Hozzátették, hogy a webshop nemcsak kényelmes és gyors vásárlási élményt kínál, hanem természetesen hivatalos garanciát, magyar nyelvű ügyfélszolgálatot is. A rendeléseket hazai logisztikával teljesítik, fizetés tekintetében pedig a biztonságos, többféle elismert fizetési mód közül választhatnak a vásárlók.

Az online áruház indulása alkalmából a Xiaomi különleges akciókkal várja az érdeklődőket. Ezen kívül hűségprogramot is ígérnek, a Xiaomi webshop vásárlói a Mi Pontok által extra kedvezményekhez is juthatnak. Vásárlások során minden elköltött 100 forint után 1 Mi Pont jár, továbbá napi aktivitással és termékértékelések után is gyűjthetők pontok.

Ekkor indul a Xiaomi magyarországi webáruháza

„A Mi.com webshop indulása valódi mérföldkő a Xiaomi Magyarország és a márka hazai rajongói számára egyaránt. Mostantól gyorsan, kényelmesen és biztonságos, hivatalos forrásból juthatnak hozzá a világ egyik leginnovatívabb márkájának AioT termékeihez. Akár belépő, akár csúcskategóriát keresnek, mindenki megtalálja a céljainak megfelelő Xiaomi-készüléket és okoseszközt” – nyilatkozta a nyitás kapcsán Drevenyák Dávid, a Xiaomi Magyarország PR-menedzsere.

A Xiaomi Magyarország teljes és folyamatosan frissülő kínálata a Mi.com-n augusztus 28-tól lesz elérhető.

