Izraelt szankcionálnák, Palesztinát elismernék a centristák – katasztrófát emlegetnek, teljes blokk és kormányválság jöhet a belgáknál

Fokozódik a helyzet Belgiumban, kormányválság jöhet, ha a kabinet nem lép fel határozottabban Izraellel szemben, és nem ismeri el a palesztin államot – jelentette ki Maxime Prévot belga külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes hétfőn a távirati iroda tudósítása szerint. A kormányválság Izraelre nézve komoly szankciókkal kerülhető el, kérdés, hogy összezárnak-e a pártok ebben a kérdésben.
Németh Tamás
2025.08.25, 12:42
Frissítve: 2025.08.25, 12:49

A De Standaard című flamand napilapnak adott interjújában Prévot, a vallon centrista Elkötelezettek (Les Engagés) párt politikusa kijelentette: nem zárja ki, hogy teljes mértékben blokkolja a kormányzati kezdeményezéseket, amennyiben egyes koalíciós partnereik – a frankofón liberális Reformer Mozgalom (MR) és a jobboldali Új Flamand Szövetség (N-VA) – továbbra is akadályozzák az Izraellel szembeni szigorúbb fellépést és a palesztin állam elismerését. Kormányválság jöhet. 

Kormányválság lehet a vége, ha nem tudnak megegyezni a belga pártok Izral és Palesztina kérdésében
Kormányválság lehet a vége, ha nem tudnak megegyezni a belga pártok Izrael és Palesztina kérdésében / Fotó: Saeed M. M. T. Jaras / AFP

A kormánykoalíciós pártok közül az Elkötelezettek, a flamand kereszténydemokraták (CD&V) és a flamand szociáldemokrata Előre (Vooruit) egyaránt Palesztina elismerését sürgeti, szemben a N-VA és mindenekelőtt az MR ellenállásával. Prévot hozzátette: „Gáza ügye számunkra kulcskérdés. Nem engedhető meg, hogy egyetlen ember hozzáállása az egész ország hírnevét veszélyeztesse.”

Izraelt büntetnék – csak így kerülhető el a kormányválság

A külügyminiszter jelezte: a szerdai szűk körű kormányülésre konkrét javaslatokat tartalmazó feljegyzést készít, amelyben szerepel Palesztina elismerése, Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági, és Becalel Szmotrics pénzügyminiszter Belgiumba való belépésének megtiltása, az Izrael által megszállt területekről származó áruk importjának leállítása, valamint az Izraelbe irányuló fegyverszállítmányok tranzitjának megakadályozása. „El sem tudom képzelni, hogy Belgium azon kevés ország között legyen, amely nem ismeri el Palesztinát. Ha erről lemaradunk, az Belgium nemzetközi megítélésére nézve katasztrofális lesz” – hangsúlyozta Prévot.

Az ENSZ ismét nekitámadt Izraelnek, éhínséget hirdettek a Gázai övezetre

Hivatalosan is éhínséget állapított meg a Gázai övezet északi részén az ENSZ. Egyre többen szorgalmazzák a tűzszünetet az izraeli háborúban. 

 

