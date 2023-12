Orbán Viktor: Magyarország továbbra is jó barátja Kínának Magyarország Kínának továbbra is jó barátja Közép-Európában, az együttműködéshez Budapest nagy reményeket fűz. Orbán Viktor azt hangoztatta, hogy a korábbi miniszterelnökökkel is eredményes együttműködést alakítottak ki, sőt személyes barátságot is. Hozzátette, hogy a politikai barátságnak van egy mélyebb, kulturális alapja is.