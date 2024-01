Szerző: Beschenbacher Kornél, az SPB privátbankára

2023 sok meglepetést tartogatott a befektetőknek. Év elején még azt lehetett hallani, hogy az Egyesült Államok akár recesszióba is kerülhet. A jegybanki alapkamatokat tekintve tartósan magas szintekre álltak be a befektetők, és egy éve szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy kamatcsökkentésről beszéljen a Fed vagy az EKB. Itthon viszont szeptemberben elbúcsúztunk a kettős kamatrendszertől, azaz a MNB az egynapos betéti kamatszintet 13 százalékra csökkentve összezárta azt az alapkamattal.

Tavaly októberben folytatódott a bizonytalanság a kötvénypiacon, a tízéves amerikai államkötvény hozama ugyanis elérte az 5 százalékos szintet, újabb kérdéseket generálva azzal kapcsolatban, merre is fognak haladni a tőkepiacok.

Ezután a kötvénypiacon eluralkodott a pozitív hangulat, és a hozamok esésére játszó befektetők javítani tudtak a korábban felvett pozícióikon.

A teljes évet tekintve jó választásnak bizonyultak tavaly a magasabb durációval rendelkező, kockázatosabb értékpapírok. Nézzünk pár példát az általunk is említett államkötvények közül! A 2120-ban lejáró osztrák államkötvény teljesítménye az árfolyammozgásokat vizsgálva 19,41 százalék volt egyéves távon, míg a 4,125 százalékos román államkötvény 16,08 százalékos teljesítményt nyújtott. Dollároldalon pedig a REPHUN 7,625 százalékos kamatozású, 2041-ben lejáró magyar államkötvény 9,47 százalékos emelkedést mutatott egyéves időtávon. E kiemelkedő eredmények ellenére is azt gondolom azonban, hogy a kötvénybefektetések esetében is érdemes többéves időtávot figyelembe venni, és idén is érdemes egyedi államkötvényekben is gondolkodni.

Sok a bizonytalanság

2024-et illetően továbbra is bizonytalan a piaci hangulat. 2023-hoz hasonlóan várhatóan idén is jellemző lesz, hogy egy-egy pozitív hírt másképpen értékelnek majd a piaci szereplők, ennek következtében

nagyobb volatilitásra lehet majd számítani.

Ezért 2024-ben is kiemelt hangsúlyt kell majd fektetni a kockázatok kezelésére. A portfóliókban érdemes lehet idén is felülsúlyozni a kötvényeket a részvényekkel szemben, a tavalyi 60-40-es után idén már 70-30-as arányban. A Fed kamatcsökkentéssel kapcsolatos prognózisa akár már beárazottnak is tekinthető a kötvénypiacon, azonban nem kétséges, hogy a piac mechanizmusa szolgáltat majd izgalmakat a befektetők számára.

USD vs. EUR

Adódik még a kérdés, hogy euró- vagy dolláralapú államkötvényeket lehet érdemes választani 2024-ben? Ehhez érdemes azt is megvizsgálni, hogy az EUR-USD kurzusa milyen hatással lehet a befektetési portfóliókra. Az euró további erősödése a dollárral szemben nem elképzelhetetlen, és a 2024-es amerikai elnökválasztás is tartogathat meglepetéseket a tőkepiacokon, azonban mindkét devizában megfelelő reálhozamot biztosító eszközöket találhatunk.

Azok a befektetők pedig, akik szeretnék színesebbé és különlegesebbé tenni portfóliójukat, a fent említett kötvényeken túl jó lehetőségeket találhatnak a francia, német és spanyol államkötvények között is.

A rengeteg bizonytalanság közepette egy dologban biztosak lehetünk 2024-ben is: a megfelelő kockázatkezelés és az eszközallokáció szerepe idén is fontos lesz. Emellett a kötvénybefektetések során sem éves alapon kell a stratégiát kialakítani, hanem többéves ciklusokban kell gondolkodniuk a befektetőknek.