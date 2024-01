Netflix: csapás az előfizetőknek, bonbon a részvényeseknek

Áremeléseket lengetett be az idei évre is a piacvezető streamszolgáltató, amely a pandémia óta nem látott bővüléssel, 260 millió fölé növelte fizető ügyfeleinek számát – főként a fiókmegosztás korlátozásával és a hirdetéses csomagok bevezetésével. A Netflix a pankrációt is felvette a kínálatába.

2024.01.24. 09:16 | Szerző: Kriván Bence