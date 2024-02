Hiába jelentett rekordnyereséget, így is elmaradt a várttól a HSBC tavalyi egész éves eredménye, amit a nagybank kínai érdekeltségén elkönyvelt jelentős értékleírás is rontott. A társaság részvényei hét százalékot zuhantak szerda reggel a csalódást keltő számokra, ez 2020 óta a legnagyobb napon belüli esés.

Rekordprofitot és osztalékemelést is bejelentett a HSBC a várttól elmaradt tavalyi eredmény mellett

Fotó: AFP

Az eszközállománya alapján legnagyobb európai bank adózás előtti eredménye 78 százalékkal 30,3 milliárd dollárra ugrott 2023-ban. A hitelező ezzel fennállása legjobb teljesítményét érte el, öröme azonban nem lehet felhőtlen, mert még ezzel is jócskán elmaradt a 34,06 milliárd dolláros elemzői várakozástól.

Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) a 2022-es 75 centről 1,15 dollárra nőtt, az LSEG elemzői konszenzusa ennél 13 centtel magasabb EPS-t jelzett előre.

A pénzintézet profitabilitását jelző nettó kamatmarzs 1,48-ról 1,66 százalékra emelkedett, a tőkemegfelelési mutató pedig 60 bázisponttal 14,8 százalékra javult.

A HSBC hárommilliárd dollár értékleírást számolt el a Bank of Communications kínai bankban meglévő 19 százalékos érdekeltségén. A hangsúlyozottan technikai jellegű leírás következtében a tavalyi utolsó negyedéves eredmény 80 százalékkal egymilliárd dollárra apadt.

A társaság tavaly lényegében megduplázta alaposztalékát. A negyedik negyedévi eredmény után fizetendő 31 centtel együtt az egész éves 61 centes juttatás 2008 óta a legbőkezűbb kifizetésnek számít. Ezt három sajátrészvény-vásárlási programmal is megtámogatta, mindezek révén összesen 19 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek. Nol Quinn vezérigazgató juttatási csomagja egy év alatt közel duplájára, 5,6-ról 10,6 millió dollárra nőtt.

A vezérigazgató egy újabb, kétmilliárd dollár keretösszegű részvény-visszavásárlási programot is bejelentett, amit a következő három hónapban végre is hajtana a nagybank. A részvényeseknek rendkívüli osztalékkal is kedvezne a vezetőség, ennek mértéke részvényenként 21 cent lehet, a kifizetésére pedig még az első félévben, a kanadai üzletágának eladását követően kerülhet sor.

A nagybank a jelentésében két, a működési környezetét nagyban befolyásoló trendet emelt ki. Az mérséklődésével csökkenő kamatlábak visszavethetik a hitelező kamatbevételeit, emellett

a globális ellátási láncok és a folyamatos átalakulása is hordozhat kockázatokat.

Mindezek tükrében a menedzsment óvatos célokkal fut neki 2024-nek. A 2023-as 14,6 százalék után idén 15 százalék körüli sajáttőke-arányos megtérülést szeretne elérni a vezetőség, a nem kamatjellegű bevételek pedig 41 milliárd dollárra futhatnak be iránymutatásuk szerint.