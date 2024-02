Rendkívüli osztalékkal kedveskedik részvényeseinek az Airbus, miután a vártnál is jobb eredményeket mutatott fel a csütörtök reggel publikált éves gyorsjelentésében. A világ legnagyobb repülőgépgyártója a rekordra futó megrendelés-állománya és a megrendelőknek tavaly átadott utasszállítók tervezettnél is magasabb száma miatt döntött így, elfedve az űripari üzletágánál fellépett nehézségeket, amelyek legutóbb egy 200 millió eurós egyszeri tétellel jelezték, hogy a vállalatnál mostanában írt sikertörténetnek vannak sötétebb fejezetei is.

Nagyüzem az Airbus Toulouse-i bázisán.

Fotó: Shutterstock

A páneurópai repülőgépgyártó korrigált üzemi nyeresége 4 százalékkal, 5,8 milliárd euróra, árbevétele pedig 11 százalékkal, 65,4 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Rátesz még egy lapáttal az Airbus

A jövő pedig még magasabb profittal kecsegtet, az idei üzleti évben az üzemi eredményt a 6,5-7,0 milliárd eurós sávba várja a vállalatvezetés, ezt pedig az elemzői konszenzussal megegyező számú, azaz 800 repülőgép leszállításával éri el, szemben a tavaly átadott 735, illetve a tavalyelőtti 661 darabbal.

Kellemetlen hírt is közöltek ezzel kapcsolatban: a légitársaságok körében már nagyon várt A321XLR egyfolyosós repülőgéptípus gyártásának megindítása ugyanis a másodikról a harmadik negyedévre csúszik át. A cégóriás nettó profitja tavaly 11 százalékkal, 3,78 milliárd euróra mérséklődött.

Az erős teljesítményt megünnepelendő az

Airbus a szokásos, 1,8 eurós részvényenkénti mellé ezúttal hozzácsap még egy eurót,

mivel korábban ígéretet tett arra, hogy ha az évet 10 milliárd euró feletti szabad készpénzállománnyal zárják, akkor ezt a mérföldkövet extra osztalék kifizetésével ünneplik meg. Márpedig ezen a soron a gyorsjelentésben 10,7 milliárd eurós összeg szerepel, azaz indulhat a pénzszórás.

Zűr az űrben

Az amerikai rakéta- és műholdgyártó versenytársak szorításában az űripari üzletág viszont nem tudja hozni az elvárt teljesítményt, tavaly már összesen 600 millió eurót kellett itt leírni, amit Guillaume Faury vezérigazgató a kollektívának írt levelében elfogadhatatlannak minősített – értesült a Reuters.

A váratlanul fellépő költségek azonban annyira mégsem jelentősek, hogy az Airbus az üzletág leválasztásán és önálló útra engedésén kezdjen el gondolkodni. Legalábbis ezt következtethető ki Faury szavaiból, aki szerint az Airbus még így is jobban jár a védelmi és űrkutatási üzletággal fenntartásával, mintha egyáltalán nem lenne jelen ezeken a területeken.

A fókusz azonban természetesen a repülőgép-gyártáson van, ahol az Airbus a fő rivális Boeing gyengélkedésének köszönhetően egyre növeli előnyét. Az Airbus megrendelésállománya tavaly a 2022-es bővülést megduplázva nettó 2094 darabbal, 8598 darabra nőtt, munkájuk tehát lesz bőven.

A helikopter üzletághoz 393 új megrendelés érkezett be, szemben a 2022-es 362 darabbal. A védelmi és űripari üzletágnál 15 százalékkal nőttek a megrendelések, amelyek összértéke így 15,7 milliárd eurót tesz ki.

Ebből a teherszállító gépből rendelt tizenhatot a spanyol légierő.

Fotó: Shutterstock

Jelentős tétel volt a növekményben a negyedik negyedévben leadott, 16 darab EADS Casa C295 típusú teherszállító és megfigyelési feladatokra alkalmas repülőgépre szóló megrendelés, amire a spanyol légierővel szerződtek.

Az Airbus teljes, konszolidált rendelésállománya értékben 186,5 milliárd euróval nőtt, szemben az előző évi 82,5 milliárddal, s így 2023 végén 554 milliárd euró volt.