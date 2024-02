Az elemzők legvadabb álmait is lepipálta a Magyar Telekom

Folytathatják a ralit a Magyar Telekom részvényei a cég negyedik negyedéves gyorsjelentését követően is, hiszen a bevétel és a nyereség is meredeken emelkedett a cégnél. Ebből következően a Magyar Telekom osztalékpolitikájának megfelelően nagyot ugrik a részvényesek idei javadalmazása is.

2024.02.22. 18:49 | Szerző: Murányi Ernő

Örülhetnek a Magyar Telekom részvényesei, hiszen a társaság igazgatósága a 2023. üzleti év után 41,56 milliárd forint kifizetésére tesz javaslatot a közgyűlésnek, továbbá maximum 24 milliárd forint értékű részvény-visszavásárlást is célul tűzött ki – közölte a távközlési társaság csütörtök délután. Nagyot ugrik a Magyar Telekom osztaléka. Fotó: Shutterstock A 2023-as eredmények után járó teljes részvényesi javadalmazás tehát elérheti akár a 65,56 milliárd forintot is. Az osztalék részvényenként 44,70 forintos összegnek felel meg a kibocsátott részvények – saját részvények nélküli – mai állományát figyelembe véve. Mint ismert, a 2022-es eredményből a társaság összesen 29,46 milliárd forint osztalékot fizetett, valamint 14,6 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat tavalyi részvény-visszavásárlási aukcióján, tehát idén összesen mintegy 21,5 milliárd forinttal növeli a részvényesi juttatást. A tavalyi osztalék részvényenként 30,6 forint volt. Erős volt a kereslet a Magyar Telekom szolgáltatásai iránt A nagy ugrást elsősorban a mobil adat- és a vezetékes széles sávú szolgáltatások iránti erős kereslet, valamint a hazai inflációkövető díjkorrekció pozitív hatásai következtében a Magyar Telekom csoportszintű bevételeinek és adózott nyereségének meredek emelkedése teszi lehetővé. Az előző év azonos időszakához képest ugyanis 2023 negyedik negyedévében 15,1 százalékkal, 229,2 milliárd forintra bővültek a vállalat bevételei. Az egész évet tekintve pedig 2022-höz mérten 13,8 százalékkal, 849,4 milliárd forintra nőtt a cég forgalma. A módosított eredmény 2023 negyedik negyedévében 25,8 milliárd forint volt, a teljes évben pedig elérte a 93,6 milliárd forintot, tükrözve a működési eredmény javulását. A módosítás előtti nettó profit is 24,3 milliárd forintot tett ki, messze felülmúlva az elemzői konszenzus 21,5 milliárd forintos összegét. Folytatódtak a fejlesztések is Eközben a gigabites hálózat magyarországi kiépítése is folytatódott a Telekomnál, amely mintegy 200 ezer új hozzáférési pontot hozott létre, így az év végére a vezetékes hálózat gigabites lefedettsége elérte a 80 százalékot, növelve az egy felhasználóra jutó átlagos bevételt (ARPU) is. A magyarországi mobilhálózat-modernizáció szintén elérte a 80 százalékos készültséget, míg a kültéri lakossági 5G-lefedettség a 65 százalékot. A mobilhálózat-fejlesztés nyomán a Magyar Telekom ügyfelei átlagos mobiladat-használata több mint 20 százalékkal nőtt 2023-ban, aminek hatására a magyarországi mobil-előfizetéses ARPU 17,7 százalékkal emelkedett. További gyors növekedést vár a vezérigazgató A menedzsment alapvetően az idei évre nézve is optimista – erősítette meg Rékasi Tibor, akinek vezérigazgatói megbízatását szintén csütörtökön hosszabbította meg az igazgatóság három évre, azaz 2027. június 30-ig. 2024-re előretekintve, a kihívásokkal teli gazdasági környezetből fakadó további, a nyereségességünkre nehezedő nyomásra számítunk. A kimagasló kereskedelmi eredményünknek és a korábban bejelentett, minden szerződést érintő díjkorrekciónak köszönhetően azonban 5–10 százalék közötti bevételnövekedést várunk. Mindemellett a közműadó 2024-ben történő megszűnését és a kedvezőbb energiaköltségeket figyelembe véve az EBITDA AL 20–25 százalék közötti növekedésére számítunk 2024-ben. Várakozásaink szerint a módosított nettó eredmény megközelítőleg 130 milliárd forint, a szabad cash-flow pedig várhatóan 120 milliárd forint körül alakul majd – emelte ki a vezérigazgató.