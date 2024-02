Tesla–BYD-asszó körvonalazódik a pickuppiacon is Alighogy november végén hivatalosan is átadták az első Cybertruckokat a több mint kétszázezer amerikai megrendelő közül a legkorábban ébredőknek, máris Kína meghódítására indul a Tesla első elektromos hajtású kisteherautója. A Tesla riválisa, a BYD eközben még az idén kijön első, a világpiacra is szánt pickupjával, amely erősen hajaz a legendás Ford Rangerre.