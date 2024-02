Tovább emelkedik az euró-forint keresztárfolyam, a jegyzések már a 392-es tartományt is meghaladták. Nincs ok a boldogságra, utoljára október 4-én kellett ilyen sokat fizetni egy euróért.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ok még mindig a keddi 100 bázispontos kamatvágás, bár a forintgyengülés mértéke nevezhető túlzónak is. Erre jutott az Erste is: a forint gyengült, pedig a reálkamat továbbra is magasabb, mint például tavaly bármikor is volt, hiszen még így is 5 százalék fölött (5,2) maradt. Ugyanakkor a februári inflációs számot követően ez már nagy valószínűséggel nem lesz igaz. Persze még így is jóval magasabb lesz, mint tavaly volt. Hiszen a negatív tartományból csak valamikor az ősz elején fordult át pozitívba.