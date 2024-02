Nagy tételben fektették pénzüket befektetési alapokba az európai megtakarítók az év legelején, a népszerű eszközökbe 43,5 milliárd eurós friss tőke érkezett januárban az LSEG Lipper adatai szerint.

Erősen kezdték az évet az európai befektetési alapok. Fotó: Shutterstock

A kötvény- és a pénzpiaci alapok januárban is taroltak

A tavalyi trend 2024 januárjában is folytatódott, ha leginkább továbbra is a biztonságosabb, alacsony kockázatú eszközöket keresték a megtakarítók. A legnépszerűbb termékek az ingatlanalapok voltak, amelyekből közel 30 milliárd eurónyit vásároltak, de hasonlóan nagy tételt, 28 milliárd eurót fektettek likvid, pénzpiaci alapokba is.

A pénzpiaci alapok tavaly is a befektetők nagy kedvencei voltak, ami azzal is magyarázható, hogy az eurózóna és számos európai ország hozamgörbéje fordított. Ez azt jelenti, hogy a pénzpiaci termékek magasabb hozamot kínálnak, mint a közép- vagy hosszú lejáratú kötvények.

A kategórián belül és az összes terméktípus közül is a dollárban jegyzett pénzpiaci alapok bizonyultak a legkelendőbbnek, 11,2 milliárd eurós értékesítéssel. Az eurós pénzpiaci alapok 10,6 milliárdos értékesítése a második helyre volt elegendő.

A kötvényalapokon belül a globális kitettséget dollárban jegyzett termékek iránt mutatkozott a legnagyobb, 6,2 milliárd eurós kereslet, de az eurós vállalati kötvényekből is 4,3 milliárdos tételt táraztak be a befektetők.

Szerény kereslet a tőzsdei termékeknél

A fentieknél lényegesen szerényebb, de még érdeminek mondható mennyiségű megtakarítás érkezett a részvényalapokba is. Ezen belül a globális részvényalapok vitték a prímet hatmilliárd eurós nettó értékesítéssel, megelőzve a 4,1 milliárd euró friss pénzt becsatornázó amerikai részvényalapokat. A pólus másik végén a tisztán európai, illetve ázsiai részvénykitettséget adó termékek állnak, melyekből egyaránt bő kétmilliárd eurónyit váltottak vissza januárban.

Az európai szinten csekély méretű árupiaci alapok minimális beáramlást regisztráltak múlt hónapban, a többi kategóriának ellenben nem termett babér. Ingatlanalapjaikból 1,8 milliárd eurót váltottak vissza a kontinens befektetői, az alternatív eszközökből pedig ennél kétszer nagyobb tőke távozott. Január legnagyobb vesztesei a vegyes alapok voltak, ahonnan kis híján 12 milliárd eurónyi befektetést vettek ki.

A befektetési szolgáltatók versenyét ezúttal is a globális piacvezető BlackRock nyerte, amelynél 7,3 milliárd eurót kötöttek le. Az amerikai eszközkezelőt a JPMorgan és a HSBC tudta még megközelíteni, egyaránt 6,5 milliárd dolláros tőkebeáramlással. A kontinens alapkezelői közül két francia szolgáltató, az AXA és a BNP Paribas tudott tekintélyes, 4,3, illetve 4 milliárd eurós megtakarítást becsatornázni.