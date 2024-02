Virág Barmanbás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke kedden a kamatdöntő ülés után arról beszélt, hogy az év közepére várt alapkamatcél nem változott, az MNB reális forgatókönyvnek tartja a 6–7 százalék közti kamatszint elérését az első fél év végére. Emellett elhangzott, hogy a kedden látott gyorsítás átmeneti: a 100 bázispontos csökkentéseket fenntartva júniusra már 5 százalék lenne az alapkamat.

Ezekre a bejelentésekre látványosan visszakorrigált a forint 389,4-ig. Szintén erős üzenet, hogy az árstabilitás fenntartásához fegyelmezett monetáris politika szükséges, valamint az is, hogy elengedhetetlen a pozitív reálkamat fenntartása. Virág Barnabás kiemelte, hogy a globális hosszú hozamszintek, bár idén fölfelé korrigáltak, még ezzel együtt is érdemben alacsonyabbak a 2023 őszi szintekhez képest.

A beszéd közben az euró-forint kereszt egészen 389,2-ig süllyedt, majd fokozatosan elolvadt a forint ereje, az alelnök prezentációjának végére ismét 390 felett zajlott a kereskedés. „Az átmenetiséget folyamatosan hangsúlyozni kell” – ismételte meg a kamatpálya csökkentési ütemezéséről Virág Barnabás. Megemlítette, hogy a Fed és EKB kamatcsökkentései is a korábban véltnél később indulhatnak el, mindezeket pedig az MNB-nek is – mint a világ valamennyi jegybankjának – figyelembe kell vennie.

A technikai elemzések szerint ez történt ma a forinttal: a 100 bázispontos kamatvágás hatására a jegyzés fontos ellenállási zóna fölé emelkedett, mely az elmúlt hetekben 389–390 között rendre visszafordította az emelkedést. A háttérbeszélgetés kezdetén a jegyzés visszaesett 390 alá, azonban ez nem volt hosszú életű. Még nem dőlt el teljesen, hogy az említett ellenállás áttörése szignifikáns-e, de ha az lesz, a következő fontosabb szint 395-nél adódhat – olvasható az Equilor gyorsértékelésében.