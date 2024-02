Hűlő inflációra számít a piac az amerikai munkaügyi minisztérium kedden kora délután esedékes havi jelentésében. A The Wall Street Journal által összeállított előzetes elemzői konszenzus szerint januárban a fogyasztói árak (CPI) 2,9 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest. Ami 2021 márciusa óta a legkisebb növekedés lenne. Hasonlóan a legalacsonyabb bővülést produkálhatta 2021 áprilisa óta a volatilis élelmiszeráraktól és energiaköltségektől megtisztított maginfláció, mely az elemzői prognózis szerint 3,7 százalékkal emelkedhetett év per év alapon.

Fotó: Angus Mordant / Getty Images

A fogyasztói árak azonban még mindig messze meghaladják a járvány előtti szintet, különösen azon árucikkek esetében, amelyeket a legtöbb amerikai gyakran vásárol, például az élelmiszereket. A múltbeli árhullámok kumulált hatása okozhatja azt a fogyasztói frusztrációt, ami az alacsony bizalmi indexekre ad magyarázatot.

Eltart egy darabig, amíg a bizalom helyreáll, mert az emberek inkább az árszintekre összpontosítanak, mint az árváltozásokra

– magyarázta Jan Hatzius, a Goldman vezető közgazdásza.

Már a decemberi adatok is hűvösebbek voltak az egy évvel korábbinál, s az elemzők arra számítanak, hogy ez a trend januárban is folytatódott. Becslésük szerint az általános árak szezonálisan kiigazítva 0,2 százalékkal emelkedtek az előző hónaphoz képest, míg a magárak 0,3 százalékkal.

Az Egyesült Államokban két módszerrel számítják az inflációt. Az egyik a fogyasztói árindex, a CPI, a másik pedig a kereskedelmi minisztérium által közzétett személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexe. A CPI általában valamivel magasabb, mint a PCE. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a PCE-inflációt részesíti előnyben, míg a mezei befektetők jobbára a fogyasztó árindexet (CPI) figyelik. Vagyis a két tábor gyakran nem ugyanazt az inflációt látja, volt már rá példa, hogy a befektetők galamb jelzést kaptak, miközben a Fed héja szignált észlelt.

A fogyasztói árak még mindig messze meghaladják a járvány előtti szintet

A Federal Reserve által preferált inflációs mutató, a PCE már decemberben is 2,6 százalék volt, s a januári adat még februárban megjelenik. De a kitűzött inflációs cél 2 százalék.

Ragadós infláció

Elemzők figyelmeztetnek, hogy az inflációs célig még rögös út vezet. Bár az ellátási lánc problémáinak megszűnése vagy a használt autók árának alakulása segíti a folyamatot. De egyes szolgáltatások árának inflációja ragadósnak bizonyult. Ahogy Diego Anzoategui, a Morgan Stanley elemzője fogalmazott:

Az év első negyedévében az valamivel magasabb lesz, mint amit az elmúlt hat hónapban láttunk, de a második fél évben már dezinflációs hatások érvényesülhetnek a szolgáltatási szektorban.

A Fed tisztviselői a hat hónapnyi kedvező inflációs adat ellenére is óvatoskodnak, s további bizonyítékokra várnak a kamatcsökkentés előtt. Amit alátámasztanak a túlfűtöttségét jelző adatok.

Az is érdekes, hogy a Bank of America Institute az ügyféladatok elemzése alapján azt találta, hogy a háztartások havonta sokkal többet költenek éttermekben és bárokban, valamint az élelmiszerboltokban és a benzinkutaknál. Ezekben a tranzakciós kategóriákban az árak messzebbre távolodtak pandémia előtti áraktól, mintha az árak összességét néznénk. A Kaliforniai Egyetem kutatása szerint

az emberek által gyakrabban vásárolt termékek árai nagyobb súllyal épülnek be az inflációs várakozásokba.

Biztatónak tartják ugyanakkor az elemzők, hogy az infláció viszonylag gyorsan visszaesett a 2022 júniusában elért 9,1 százalékos csúcsról, ellentétben az 1970-es évek végének és az 1980-as évek elejének tapasztalataival, amikor az infláció évekig magas szinten ragadt.