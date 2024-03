Idén is folytatódott a technológiai részvények tavaly tapasztalt dominanciája. A mozgások jelentős részét a mesterséges intelligencia (MI)-részvények és az úgynevezett Nagy Hetes produkálta. Megerősítve azt az elképzelést, hogy ezek a részvények erős fundamentumokkal rendelkeznek. A Fidelity szakértői egy nagyon erős visszacsatolási hurkot látnak, mely hatalmas polarizációt okoz a piacon.

Nem árt az óvatosság, néhány mesterséges intelligencia-részvény a dotcom-buborékra jellemző túlkapások jeleit mutatja.

Fotó: Shutterstock

Minden korábbinál intenzívebb a kereslet az MI-hálózatok iránt

A számítógépes grafikus csipek és videokártyák, valamint az MI-hálózatok iránt minden korábbi ciklusban tapasztaltnál intenzívebb a kereslet. Egyrészt a mesterséges intelligencia egy fontos trend, melynek jelenlegi felhasználási lehetőségei mellett számos jövőbeni alkalmazása is van, így a kereslet valós. Másrészt a nagy internetes platformok részéről is nagy a verseny, mivel ezek sem engedhetik meg maguknak, hogy kimaradjanak az MI-témaköréből. Ráadásul az ehhez kapcsolódó hardverek és félvezetők olyan kritikus komponensek, amelyek piacát egy vagy két beszállító uralja − ennek következtében, ha hiány van, akkor rohamszerűen érkeznek a megrendelések, ami tovább pörgeti a keresletet.

Van némi hasonlóság a mai technológiai befektetések és az internet hajnalán tapasztalt folyamatok között. Az internetes részvények anno valóban forró papíroknak számítottak, s bár voltak sikeres vállalatok, sokan megbuktak. Véleményünk szerint az MI hasonló tendenciát fog követni

− mondta el Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet európai igazgatója.

Vannak közvetett haszonélvezők, olyan diverzifikált vállalkozások, amelyeknél a befektetők számára nem feltétlenül nyilvánvalóak azonnal az MI előnyei. Ilyenek például

a félvezető-öntödék,

a csomagolástechnológiai vállalatok és

a memóriacsip-gyártók.

Vannak alulértékelt részvények

Bár a Mega Cap részvényekkel számos kutatás foglalkozik, miközben az értékeltségük is jó. A Fidelity szerint e csoporton belül is vannak olyan részvények, amelyek még mindig alulértékeltek. Az Amazon előtt például nagy jövő áll a kiskereskedelem területén, hosszú távon a haszonkulcs-javulási potenciálja is jelentős, emellett a felhőalapú számítástechnikai üzletágának előnyére válik az ügyfelei folyamatos felhőalapú migrációja is. Az Alphabet egy másik olyan amely viszonylag alulértékelt, mivel a befektetők némi aggodalommal nézik, hogyan állja meg a helyét a keresési üzleti modellje a mesterséges intelligencia korszakában. A Fidelity szakértői azonban úgy vélik, hogy fogyasztói internetes platformként betöltött pozíciója továbbra is viszonylag erős marad, tekintettel technológiai vezető szerepére és az adatbázisa kapcsán eddig felhalmozott előnyére.

Al-Hilal István úgy véli, hogy

a technológiai részvények értékeltsége feszített, és hatalmas a polarizáció.

Videojátékok: jövedelmezhető üzletág

Néhány MI-részvény a dotcom-buborékra jellemző túlkapások jeleit mutatja. Aggodalmat kelt a nyereségminőség romlása azoknál a papíroknál, amelyeknél historikusan sok volt a részvényalapú kompenzáció. Mert egy szűkebb likviditási környezetben az eredményminőség fontos megkülönböztető tényezővé válik.

A Fidelity szakértői szerint érdemes odafigyelni a fizetési technológiával foglalkozó vállalatokra, amelyek az e-kereskedelem fontos elemét képezik. Emellett a digitalizáció vezetőit és előmozdítóit is keresik a gyártási, ipari és építőipari ágazatokban, amelyekben a technológia még mindig nem terjedt el kellőképpen. Hosszú távon jelentős szerepet játszanak a tervezőszoftverekkel foglalkozó vállalatok.

Egy másik terület a videojátékoké, amelyek alapvetően interaktív médiaszórakoztatásnak számítanak, és rendkívül elkötelezett vásárlói bázissal rendelkeznek, ezért jól jövedelmezhető üzletágnak számítanak. A zeneiparra is alulértékelt területként tekint a Fidelity. Legyen szó akár a zenei szellemi tulajdonjogok tulajdonosairól, akár a digitális streaming-platformokról, ezek előtt a vállalatok előtt hosszú út áll még a monetarizáció javításának terén.