Az MVM Zrt. összesen 750 millió dollár összegű, hét év futamidejű forrást vont be a nemzetközi tőkepiacokon – derült ki a vállalat közleményéből.

Mint írták, a kibocsátás során elért kamat 6,5 százalék mértékű, a jelentős érdeklődésnek köszönhetően kedvezőbben alakult az előzetes várakozásoknál. A kötvénykibocsátás euróban kifejezett kamata 4,856 százalék.

Az immár harmadik sikeres nemzetközi kibocsátás és a befektetők részéről a mostani aukció során is tapasztalt kiemelt érdeklődés igazolja, hogy az MVM Csoportot a nemzetközi pénzügyi színtéren is elismert és megbízható szereplőként kezelik a befektetők. A tranzakció során tapasztalt 3,3-szeres mértékű túljegyzés demonstrálja a nemzetközi befektetők támogatását is az MVM Csoport nemrég bemutatott növekedési stratégiáját illetően.

A kötvényeket az MVM ismét önálló kockázatára, tulajdonosi garancia nélkül értékesítette. A minősítése megegyezik az MVM minősítésével, mely a Fitch hitelminősítő esetén BBB, míg a Standard and Poor’s esetén BBB mínusz.

A bevont forrást az MVM Csoport általános vállalatfinanszírozási célokra, többek között hazai erőművi és hálózatfejlesztési beruházások végrehajtására, kiemelten a megújuló termelési portfólió bővítésére és ezzel párhuzamosan a hatékony, gyorsindítású rendszerszabályozásra képes erőművekre, valamint regionális terjeszkedésének finanszírozására használja fel, elősegítve a Nemzeti Energiastratégiában lefektetett dekarbonizációs célok teljesülését is.