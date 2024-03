Fordulatokban gazdag a TikTok körüli amerikai-kínai kötélhúzás. Szerdán nagy többséggel megszavazta az amerikai képviselőház, hogy ha a kínai ByteDance nem adja el a TikTokot, akkor a 170 millió amerikai felhasználót kiszolgáló videomegosztó a platformot kitiltják az alkalmazásboltokból és a webtárhely-szolgáltatásokból az Egyesült Államokban. Most Steven Mnuchin volt pénzügyminiszter azt mondja: összehoz egy befektetői csoportot a TikTok felvásárlására.

Fotó: Shutterstock

Még a kongresszusi

szavazás előtt vetette fel a kivásárlás ötletét Bobby Kotick,

az Activision videójáték-kiadó korábbi vezérigazgatója, aki már korábban felkereste a ByteDance ügyvezető elnökét, Csang Ji-minget, hogy kifejezze érdeklődését. Kotick az OpenAI vezérigazgatóját, Sam Altmant próbálta megnyerni az ügynek.

Ám a volt elnök, s a jelenlegi legesélyesebb republikánus jelölt Donald Trump egykori adminisztrációjának tagja, Steven Mnuchin konzorciumi tervei azt jelzik, hogy szintet léptek a felvásárlásban gondolkodók.

Úgy gondolom, hogy a jogszabályt elfogadják és a TikTokot el kell adni

– mondta Mnuchin a CNBC-nek. Hozzátéve: ez egy nagyszerű üzlet. De nem árult el részleteket arról, hogy kikkel dolgozik együtt, s hogy csoportja hogyan tudta előteremteni a TikTok megvásárlásához szükséges forrásokat.

A Wall Street Journal emlékeztet, hogy a szenátusban a törvényhozók óvatosabb megközelítést alkalmaznak a piactilalmi jogszabályokkal kapcsolatban. Bár Biden elnök már jelezte, hogy ha a két ház elfogadja a javaslatot, akkor aláírja.

Persze, ha a képviselőház után a szenátus is elfogadja a törvényjavaslatot, s még Biden elnök is aláírja a tilalmat, akkor

a TikTok bírósághoz fordulhat az alkotmány első kiegészítésének, azon belül a szólásszabadság sérelmére hivatkozva.

A Wall Streeten úgy saccolják, hogy 100 milliárd dolláros nagyságrendű üzlet lenne a kivásárlás. És valószínűleg trösztellenes aggályok is felmerülnének.

Mnuchin rendkívül lojális Trumphoz.

Akkor is a helyén maradt, amikor a 2021. január 6-i washingtoni Capitolium-lázadás után a Trump-adminisztráció sok tagja elhagyta a Fehér Házat.

A hónap elején Mnuchin is tagja volt annak a befektetői csoportnak, amely több mint 1 milliárd dollárt gyűjtött össze, hogy a New York Community Bancorpba fektessenek be. A milliárdos tőkeinfúzió a tavalyihoz hasonló bankpánik elkerülését célozta.