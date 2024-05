Kína: fellángolás vagy egy új bikapiac kezdete? 

Hosszú idő után kiemelkedő formát mutat a kínai részvénypiac. A 10 százalékot meghaladó dollárban számított felértékelődés a kínai indexet 2024 egyik legjobban teljesítő részvénypiacává teszi, miközben kifejezetten az internetszektor nemzetközileg is ismert szereplőinek részvényei erős ellenállások áttörésével kacérkodnak. Az elmúlt egy hónapban a nagy kapitalizációjú Tencent, a Baidu és az Alibaba részvényei is tetemes, két számjegyű emelkedést tudhatnak maguk mögött.

Kollégáim korábban több ízben is fejtegették már a Concordeblogon és a Concorde Podcastban, hogy Kína inkább egy trade, mintsem egy befektetés. Ugyanakkor a jelenlegi értékeltségi szinteken a befektetési alaptézist is bőven alá lehet támasztani. Az átfogó és erőteljes gazdaságélénkítő csomag, a belső fogyasztást stimuláló gazdaságpolitikai lépések, valamint a javuló, egyre kiszámíthatóbb USA–Kína kapcsolat a részvénypiacnak kedvezhetnek, ami további masszív felértékelődést eredményezhetne. Jól tudjuk, lenne is honnan emelkednie a kínai piacnak, a japán és az indiai piac sorban közel másfélszer és kétszer akkora P/E rátán forog. Ez a befektetők jelenlegi értékítélete alapján meglehetősen nagy.

Érdekes megfigyelni továbbá, hogy a kínai részvénypiac emelkedése a szomszédos piacoknak kifejezetten nem kedvezett idén április óta. 2023-ban a japán és az indiai piacok jelentős felülteljesítése mögött meghúzódó okok között a Kínától való eltávolodás is szerepet játszott, a dedikált ázsiai befektetőknek más piacokra kellett átallokálniuk a portfóliójukat. Az elmúlt egy hónapban viszont épp az ellenkezője játszódott le a piacon. Lehet, hogy fordulóponthoz érkeztünk, vagy csak egy megingást, egy technikai korrekciót láthatunk a részvényindexek szintjén? Korai lenne messzemenő következtetéseket levonni, de érdemes lesz a következő hetekben odafigyelni mind a három piac mozgására együttesen, mert kiváló jelzést adhatnak a trendkövető befektetőknek. A szétvert kínai részvénypiac egy évek óta tartó negatív szériát törhetne meg idén, ha ez a relatív erő kitartana.

Indexszintű emelkedés egyedi, vezető papírok ereje nélkül nincs. Azonban a nyugtalan befektetők aggodalmát enyhítheti, hogy a kínai részvénypiac feltámadását egyedi sztorik is segíthetik.

Az Alibaba esete például nagyon jól szemlélteti, hogy a kínai részvények undor tárgyát képezik. A kínai online óriás piaci kapitalizációja 2020 vége óta az egynegyedére esett össze, miközben ennek az értéknek a felét a benne lévő nettó készpénz testesíti meg. A vállalat az alulértékeltséget felismerve az elmúlt két évben már több mint 20 milliárd dollárért vásárolt vissza részvényeket, idén februárban pedig további 25 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot hirdetett meg 2027-ig. Az éves akár 20 milliárd dollárt is meghaladó készpénztermelő képesség figyelembevételével viszont bőven van még puskapor az alulértékeltség eltüntetésére. Hasonló részvényesi javadalmazási programot a már említett Tencent és a Baidu is futtat, az előbbi 12,8, az utóbbi 5 milliárd dollár értékben tervez részvényeket visszavásárolni az idei évben.

A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy az amerikai–kínai kapcsolat nem a legkellemesebb pozícióból várja a közelgő, novemberi amerikai elnökválasztást, igaz, a legfelsőbb szinteken folyamatos a diszkusszió a felek között. Ez bizakodásra adhat okot a kínai piacban hitet vesztett befektetői rétegnek.