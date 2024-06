Megtépték az Állami Nyomda részvényeit az Európai Parlamenti választás után

A 2023-as rekord eredményeket követően 2024 első negyedévét is kiemelkedően kezdte az Állami Nyomda. Komoly növekedést ért el az egy évvel ezelőtti bázishoz képest, árbevétele 59 százalékkal 17.8 milliárd forintra bővült, egy részvényre jutó eredménye megnégyszereződött.

Az eredményesség főként az árbevétel növekedésének volt köszönhető, azon belül is kiemelendő a vállalat angolai projektje, amely az év hátralévő részében is meggyőző eredményeket szállíthat. A Nyomda az árbevételének 96 százalékát szerezte a stratégiai szegmenseiből, míg az export értékesítés aránya elérte az 59 százalékot. A negyedév során megemelkedett költségek továbbra is beépültek az eladási árakba, emellett az afrikai projekt magas megtérülésének köszönhetően a vállalat eredménytermelő képessége szintén növekedett.



A második negyedév árbevételét a hétvégén megrendezett európai parlamenti, valamint önkormányzati választások nyomtatványainak a leszállítása tovább erősítette.

Az első negyedévben látott kiemelkedő marzsokat azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, aminek az eredményeként kitartunk a márciusban közzétett eredményvárakozásaink mellett, ahol a 2024-es évre 65 milliárd forintos árbevételt, 10 milliárd forintos EBITDA-t és 353 forintos egy részvényre jutó eredményt prognosztizáltunk. Ez a Nyomdától megszokott 100 százalékos kifizetési aránnyal számolva 360 forint feletti egy részvényre jutó osztalékot is jelenthetne, azonban a tavalyi év után járó osztalékhoz hasonlóan elképzelhető a 2024-es adózott eredmény egy részének a visszatartása is a növekedési célok biztosításának az érdekében.

Jó sztori



Az elmúlt hónapok kimagasló részvényárfolyam-emelkedésének a hatására ajánlásunkat vételről semlegesre módosítottuk, mivel a részvényárfolyam felértékelődési potenciálja jelenleg 10 százaléknál alacsonyabb az utáni célárunkhoz képest, amit változatlanul 4015 forinton hagytunk.

Ezzel párhuzamosan nem meglepő a múlt heti profitrealizálás,

ugyanis bár a Nyomda a historikus értékeltségéhez képest még nem forog prémiumon, de már nem jelenthető ki a jelentős alulértékeltsége sem. Fontos kiemelni, hogy a részvényárfolyam még tartalmazza az egy részvényre jutó osztalék 261 forintos összegét, amit a vállalat júliusban fog kifizetni részvényeseinek, így az osztalékkal korrigált – elméleti – célárunk a július 5-i szelvényvágást megelőzően 4276 forint.

Véleményünk szerint az agresszív árfolyam emelkedés ellenére a vállalat kiemelkedő osztalékpolitikája és export-növekedési sztorija továbbra is egy vonzó befektetési alternatívává teszi a Nyomdát régióban.