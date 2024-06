Arany: újabb árfolyamcsúcsok jöhetnek, a jegybankok valósággal falják a nemesfémet

A mérések kezdete óta még soha nem tervezte ennyi jegybankár, hogy tovább emelje aranytartalékát a közeljövőben: a World Gold Council 2018 óta évente esedékes felmérésében a megkérdezett központi bankárok 29 százaléka nyilatkozott úgy, hogy további tartalékképzésre számít az arany tekintetében a következő egy évre vonatkozóan, ilyen magas értékre pedig még korábban soha nem volt példa.

Tovább növelhetik már jelenleg is robusztus aranytartalékaikat a jegybankok világszerte / Fotó: AFP

A rekordok után is erős maradhat az arany kereslete

A továbbra is kitartó jegybanki felvásárlás egy részről meglepő lehet a piacok számára, mivel a monetáris hatóságok már az elmúlt két évben is rekordmennyiségű sárga nemesfémet pakoltak be a széfjeikbe: a felvásárlási láz 2022-ben korábban soha nem látott magasságba, 1082 tonnára ugrott, amit tavaly a történelem második legmagasabb mutatója, 1037 tonna követett.

Másrészről viszont mégsem beszélhetünk derült égből érkező villámcsapásról: a jegybankok ugyanis – a lakossági és a profi befektetőkhöz hasonlóan – akkor vesznek aranyat tankönyv szerint, ha bizonytalan a világgazdasági helyzet, vagy ha magas globális inflációs környezetre számítanak.

Ez a két tétel pedig együttesen áll majd fenn a közeljövőben.

A jegybankok először az orosz–ukrán háború kirobbanását követően kezdték hatalmas tempóban növelni aranytartalékaikat, majd miután a nemzetközi geopolitikai feszültségek nemhogy nem csitultak, de a közel-keleti harcok kirobbanásával még fokozódtak is, igazából nem volt kérdés, hogy tavaly is rekordközelbe futhat majd az arany iránti kereslet – mely egyébként történelmi árfolyamcsúcsának többszöri megdöntéséig is tolta időközben a nemesfém jegyzését.

A magyar is számottevő

A Word Gold Council jelentése kiemeli: a válaszadó jegybankárok a további aranytartalék-képzés legfontosabb motivátorai közt a stratégiai pénzügyi tartalék növelését, a regionális gyártási folyamatok arannyal kapcsolatos kínálatának biztosítását, valamint a magas elleni fedezetképzést említik.

A legnagyobb aranytartalékkal jelenleg az Egyesült Államok rendelkezik a maga 8133 tonnás készletével, a második helyen Németországot találjuk 3352 tonnás állományával, az elmúlt időszak egyik leglendületesebb felvásárlója, Kína pedig 2262 tonna arannyal rendelkezik a legfrissebb információk szerint, ami a globális hatodik helyre elég számára. Hazánk aranytartaléka 94,5 tonnára rúg, ami mai árfolyamon számítva 6,4 milliárd dollárt, azaz durván 2367 milliárd forintot ér.