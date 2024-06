Nagyobb árfolyamkorrekció jöhet az OTP-nél

OTP

Az OTP részvényeinek árfolyama a 20 napos és az 50 napos átlaga alatt zárta a legutolsó kereskedési napot, igaz, a forgalom az 50 napos átlagforgalom alatt maradt pénteken. Ráadásul az előző év áprilisa óta tartó emelkedő trendcsatorna aljához esett az árfolyam.

Minden esély megvan arra, hogy egy nagyobb árfolyamkorrekció következzen, aminek a 16 400 forintos árszintnél van erősebb támasza. Ez az árfolyamesés azonban az új belépők számára ajándék lehet, hiszen fundamentálisan nem indokolja semmi, csak a piaci folyamatok hatása érvényesülhet.

A részvényekben már a pénteki 17 275 forintos záróárnál is 20 százalék feletti hozampotenciál van a fundamentális célárához képest,

ha pedig a fent említett támaszig esne az árfolyam, úgy 26 százalék fölé kerülne a prémium.

Az OTP befektetőinek most türelemre van szükségük, csak semmi kapkodás, hiszen a hazai nagybank minden pénzügyi mutatója az iparági átlag felett alakul, ugyanakkor az árazottsága - 4,65 P/E (árfolyam/nyereség) - még mindig messze a 6,96-os iparági átlag alatt van.

RICHTER

A Richter részvényei az elmúlt két héten a 200 napos átlag fölötti bázist építették, többször is megpróbáltak fölé kerülni. A technikai kép ugyan nem túl erős, ám a gyógyszergyártóról több jó hír is érkezett az elmúlt hetekben, ami egyértelműen indokolja a részvényárfolyamok stabilizálódását.

Az elemzői konszenzus célárához képest a jelenlegi kurzus hozampotenciálja megközelíti a 27 százalékot.

Az iparági pénzügyi jellemzőket jelentősen túlteljesíti a magyar gyógyszergyártó, amely nemzetközi összehasonlításban is az ágazati átlag fölötti pénzügyi kondíciókkal rendelkezik. Jelenlegi árfolyamszintje már most is sok lehetőséget körvonalaz a befektetésen gondolkodók számára.

A Richter kutatásainak elismertsége és az új lehetőségek pedig kifejezetten izgalmasan csengenek nemzetközi viszonylatban is.

MOL

A MOL árfolyama szintén megpróbált a kétszáz napos mozgóátlag alól felfelé kitörni, de eddig nem járt sok sikerrel. Az árfolyamkép nem túl erős, a trendcsatorna alján található, ha a kurzus lefelé lép ki a csatornából, viszonylag nagy tér nyílik meg alatta.

Az elemzői konszenzus célára azonban a jelenlegi kurzushoz mérten 25 százalékkal magasabban található.

A 20 napos mozgóátlag már elérte a 200 napost, az 50 napos pedig közelíti. Kellenének a pozitív hírek, hogy a befektetői bizalom erősödhessen, mert a technikai kilátások nem adnak rá okot arra. Sajnos azonban az eddig megjelent információk, úgy mint a nemzetközi olaj- vagy gázárak alakulása, illetve a finomítói marzsok jelentős esése, valamint a különadók rendszere nem segít a befektetői bizalom helyreállításában.

Azért vannak pozitívumok is, hiszen a kiskereskedelem ársapka nélküli teljesítménye jól alakult, a lengyel és szlovén tranzakció több mint 700 üzemanyagtöltő állomás bekapcsolását jelenti majd, jelentős hozzájárulással a következő eredményhez.

Feltehetően jövőre is célszerű lesz fenntartani a cég rekordmértékű osztalékfizetését a befektetői bizalom megőrzéséhez. A regionális versenytársakkal összehasonlítva az árazásban nincs jelentős eltérés.

MAGYAR TELEKOM

A Magyar Telekom-részvények erősödése 1060 forintnál elbizonytalanodott, és az utolsó két kereskedési napon a 20 napos Bollinger-szalag felső széléről is visszalépett. Mindemellett a mozgóátlagok rendre egymás felett helyezkednek el, továbbra is trendet képezve.

A technikai kép lényegében nem mutat aggodalomra okot jelet, a piac bizalma továbbra is töretlen.

Bár az elemzők nem emeltek a célárakon, a hazai távközlési éppen csak valamivel a 24,88-as nemzetközi ágazati P/E-átlag harmadánál magasabb értéken forog (9,38 P/E).