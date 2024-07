Erősíti vagy szétzilálja Trump a tőkepiacokat?

Választások idején könnyű abba a hibába esni, hogy a dübörgő kampányban olyan fiskális ígéretet tegyenek a politikusok, melyek pénzügyi megvalósításával és adóterheivel a választók nincsenek tisztában (fiskális illúzió jelensége). A szociális kiadások növelése, infrastruktúra fejlesztése, bérfelzárkózási programok és hasonló, az egyén jólétét növelő intézkedések jelentős költségvetési kiadásokkal járnak.

A növekvő költségvetési kiadások egyre nagyobb problémát okoznak országszerte, hiszen a fejlett gazdaságok jelentősen eladósodottak. A korábbi években, a konjunktúra idején a gazdaságpolitikusok ahelyett, hogy gazdasági ciklusok amplitúdóját csökkentették volna, növelték azokat.

Az eladósodás nem a Covidal kezdődött

Bizonyára a Covid idején szükséges volt az állami költekezésekre a gazdaság újraindításához, azonban az eladósodás jelensége nem a Covid idejére nyúlik vissza.

Sok fejlett országban a „nadrágszíjat” már meghúzni kellene, nem pedig kiengedni.

A fejlett országokban az államok túlköltekeznek, általánosságban Európában is és Amerikában is nőtt a bruttó adósság a GDP arányában az elmúlt időszakokban.

A világban zajló folyamatok egyelőre nem arra engednek következtetni, hogy a Covid előtti „Goldilocks” makrokörnyezet (alacsony kamat, mérsékelt infláció, gazdasági növekedés) rövid távon visszatérne. Ha a gazdasági növekedés mindenáron való hajszolása hosszabb távon is fennmarad, kiegészülve az elöregedő társadalmakkal, akkor annak komoly gazdaságpolitikai következményei lehetnek. De vajon milyen következményei lehetnek egy esetleges politikai fordulatnak Amerikában a tőkepiacokra?

Sorjáznak a kockázati tényezők

Az Egyesült Államok is hasonlóan el van adósodva, mint jó pár fejlett európai gazdaság (Olaszország, Franciaország), és ennek a mértéke sok közgazdászt, elemzőt már most is aggaszt. A társadalom elöregedésén keresztül a szociális kiadások fokozatos növekedése, a világban zajló geopolitikai kockázatok következtében a fegyverkezés fokozódása, a jelenlegi kamatkörnyezetben a drága állami költekezések mind-mind komoly terhet rónak a költségvetésre.