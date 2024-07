Kína meglepte a piacokat

Azóta több kamatvágást is végrehajtott az MNB, legutóbb júniusban 7 százalékra mérsékelte a rátát az egy számjegyűre csökkenő infláció mellett. Az elemzők szerint könnyen elképzelhető, hogy idén ez volt az utolsó kamatvágás Magyarországon. Kína is rálépett erre az útra, és az elemzők arra számítanak, hogy az amerikai Fed is megkezdi idén a kamatvágást.

Az emelkedő kamatszint hazavágja a teljes európai ingatlanszektort Az olcsó pénz korában csak úgy ömlött a pénz az európai ingatlanalapokba. A jegybanki kamatemelések hatására azonban egyre több helyen lehetett vonzóbb hozamokat találni, emiatt is nagy nyomás nehezedik az ingatlanpiacra, és ezen belül az ingatlanalapokra. Németországban a legrosszabb a helyzet.