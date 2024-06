Lehet hogy ez volt az utolsó? Matolcsyék vágtak egyet a kamatokon

A várakozásoknak megfelelően mérsékelte a kamatokat a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a mai kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal, 7 százalékra csökkentette az alapkamatot. A Világgazdaságnak korábban nyilatkozó szakértők már lassítást jósoltak az áprilisi és májusi 50 bázispontos kamatvágás után. Hiába hozhattak döntést szokatlanul nyugodt körülmények között előző alkalommal Matolcsyék, az elmúlt hetekben a globális környezet ismét megváltozott, ami érezhetően beszűkítette a jegybank mozgásterét.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A forint a legutóbbi kamatdöntés óta jelentősen gyengült, az euróval szemben a korábbi 385-ről 395-ig, míg a dollárral szemben 355-ről egészen a 369-370-es jegyzésig. Bár sokáig együtt mozgott a zlotyval, az Európai Bíróság múlt heti ítélete, amelyben súlyos büntetést szabott ki Magyarországra a bevándorlási szabályok megsértése miatt, újabb gyengülési hullámot indított el, és rövid időre meg is közelítette az árfolyam a 400-as szintet. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy az Európai Bizottság és a kormány közötti amúgy is feszült viszony tovább romlik, aminek végső soron az a költségvetés látja a kárát, amely az elmúlt időszak vitáit már így is megszenvedte.

A forint mozgásában azonban nemcsak a kormány és a brüsszeli intézmény között régóta fennálló vita áll, hanem a kamatkülönbözet alakulása is. Hiába kezdett bele a kamatvágásba az Európai Központi Bank, továbbra sem lehet pontosan tudni, hogy mikor dönt hasonlóképpen a Fed, ami a feltörekvő devizákra, így a forintra is rendre nyomást helyez.

Mivel a következő hónapokban az amerikai gazdaság várhatóan gyengülni fog, továbbra is három kamatvágást vár a piac. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője azonban nagyon meglepődne, ha ez a három kamatvágás összejönne, ez pedig az MNB-t is óvatosságra kell hogy intse. Egyedüli kedvező jel, hogy májusban a várakozásoknál kedvezőbb lett az inflációs adat Amerikában, ami után rögtön elkezdték beárazni a piacok a kamatvágást.

Lehet, hogy ez volt az utolsó kamatcsökkentés idén

A közgazdász arra is rámutatott: könnyen előfordulhat, hogy idén most látjuk utoljára kamatot csökkenteni a jegybankot. Az MNB idáig azt kommunikálta, hogy a piaci várakozásoknak megfelelően júniusban 6,5–7 százalék között lehet az alapkamat, illetve az év végi 6 százalék alatti kamatok „extrémek”, tehát már nagyon szűk az a sáv, ami még mozgásteret ad a jegybanknak a további kamatvágások előtt.

Épp ezért kifejezetten fontos lesz figyelni, hogy milyen üzeneteket és útmutatást fogalmaz meg a szokásos kamatdöntést követő tájékoztatóján Virág Barnabás alelnök, amivel egy időben közzéteheti a jegybank a júniusi inflációs jelentését.

Az májusban 4 százalék volt, ami magasabb a korábbi hónapokhoz képest, de kedvezőbb, mint amire előzetesen számítani lehetett. Ennek ellenére Virovácz Péter továbbra is úgy látja, túl sok az inflációs kockázat, ami miatt maradhat a szigorú hangvételnél a jegybank.

A kamatdöntést követő szokásos háttérbeszélgetés ezúttal 16 órakor kezdődik, amelyet természetesen élőben közvetítünk.