Megúszta az Apple az uniós gigabírságot, de még lecsaphat a bárd

Az Európai Unió rábólintott az Apple ajánlatára, így az európai iPhone-tulajdonosoknak lehetőségük lesz harmadik féltől származó alkalmazásokkal (mobiltárcákkal) is érintésmentesen fizetni a pénztáraknál. Az egyezség értelmében a cég tíz évig biztosítja ezt a lehetőséget.

Fotó: Shutterstock

Ha az Apple megszegi a megállapodást, akkor a cég akár globális éves bevétele 10 százalékának megfelelő bírságot is kockáztathat. A vizsgálat lezárása azonban – ha rövid időre is – mindenképpen enyhülést hozhat az EU és az Apple viszonyában. A felek már régóta vitában állnak egymással, mivel Brüsszel szerint a technológiai óriás nem tartja be az uniós versenyjogi szabályokat.

Nem először csapott oda Brüsszel

Az Európai Bizottság korábban már szabott ki súlyos pénzbüntetéseket az amerikai vállalatra, legutóbb 1,8 milliárd eurós gigabüntetést rótt ki rá, mert jogosnak találta a zenestreamelési piacon egyik legnagyobb versenytársa, a Spotify panaszát. A céget azonban néhány éve sújtották a legnagyobb bírsággal, amikor az EB megállapította, hogy az Apple és Írország olyan adómegállapodásokat kötött, amelyek tiltott állami támogatásnak minősültek.

A vállalatot akkor az EU 13 milliárd euró megfizetésére kötelezte. Az Európai Unió Bírósága azonban első fokon megsemmisítette a végzést, a jogerős döntés pedig még várat magára.

Júniusban eközben újabb vizsgálat indult az Apple ellen: Brüsszel szerint

a technológiai cég alkalmazásboltja, az App Store továbbra is sérti az uniós szabályokat.

Az Európai Bizottság közölte, hogy az Apple köteles lehetővé tenni a fejlesztőknek, hogy a felhasználókat az olcsóbb lehetőségek felé tereljék, és ne csak az App Store-on keresztül legyenek elérhetők az alkalmazások.

A vállalat cáfolta a vádakat, majd nemrég bejelentette, hogy a szabályozási bizonytalanságok miatt egyelőre nem vezeti be a mesterségesintelligencia-eszközeit az Európai Unióban.

Nem az Apple persze az egyetlen technológiai óriás, amelyre bírságot szabtak ki az EU-ban: az Európai Bizottság előzetes vizsgálata szerint a Meta „Fizess vagy egyezz bele!” modelljével szintén megsérti az Európai Unió digitális piacokról szóló szabályozását, ezért nagy bírságra számíthat a vállalat.