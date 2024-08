A klasszikus menedékdeviza lett a fekete hétfő egyik nyertese – a svájci ipari lobbi máris intervencióért kiált

Nyertesei is vannak a fekete hétfőként elhíresült tőzsdeomlásnak, mely a valaha volt legnagyobb napon belüli kilengését hozta a félelem barométerként ismert VIX indexnek. Amint elült a tőzsdei vihar, s jobban körülnéztek az elemzők, kitűnt, hogy a svájci frank évtizedes árfolyamcsúcsra ugrott az euróval szemben a fekete hétfőn.

A pánik felülírja a kamatvágásokat / Fotó: AFP

A klasszikus menedékdevizának számító frank ralija annak ellenére bontakozott ki, hogy a fejlett gazdaságok közül elsőként a svájci jegybankárok kezdték a kamatcsökkentési periódust, s további kamatvágásokra számít a piac. Ám

a hirtelen támadt kockázatkerülés ellensúlyozta a kamatcsökkentési kilátások hatását.

A svájci frank árfolyama közel egy évtizedes visszatekintésben csak akkor volt erősebb a fekete hétfő szintjénél, amikor 2022-ben Oroszország lerohanta Ukrajnát.

Menedék a tőzsdei viharban

Nem véletlen, hogy szerdán Svájc legnagyobb ipari lobbicsoportja arra kérte a Svájci Nemzeti Bankot (SNB), hogy tegyen gyorsan valamit a frankerősödés ellen. Az erős frank ugyanis fékezi az exportot, s akadályozza a gazdasági fellendülést.

Az amerikai recesszió kockázata, az egyre nagyobb geopolitikai feszültség és a japán piacok újrakalibrálása felélesztette az igényt a menedékdevizák iránt. Ez szinte megállíthatatlan vásárlói hullámot szabadított a frankpiacra.

A hosszú távú befektetők és a spekulatív alapok frankétvágyát még az sem vette el, hogy az SNB szeptemberi harmadik kamatvágását már kész tényként kezeli a piac.

Nem valószínű, hogy a svájci jegybank komolyabban interveniálna a frank gyengítése érdekében

– mondta a Bloombergnek Geoff Yu, a Bank of New York Mellon vezető stratégája. Annál is kevésbé lenne időszerű, mert ugyan a CFTC adatai szerint a befektetők immár második hete csökkentik a frank gyengülésére tett fogadásokat, de ezek a pozíciók még mindig a 2007 óta elért legmagasabb szint közelében vannak. Más szóval, még mindig van tere Svájcban a monetáris lazításnak.

Az euró-frank kurzus a hétfői 0,924 után csütörtökön 0,944 közelében mozgott.

A határidős piacok 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak szeptemberre, s egy decemberi újabb kamatvágásnak is van 60 százalékos esélye.



Még nem mondanám, hogy a frank túlértékelt

– vélekedett Adriel Jost, a luzerni Svájci Gazdaságpolitikai Intézet munkatársa, aki a 0,95 és 0,90 közötti tartományban látja az euró-frank pár valós értékét.