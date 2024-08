A majomhimlő új tőzsdei sztorit is hozhat, az elemzők melegen ajánlják a Bavarian Nordicot

Hatalmas esélyt kínál egy relatíve kevésbé ismert dán gyógyszergyártónak, a Bavarian Nordicnak a majomhimlő (Mpox) gyors terjedése Afrikában és újabban a kontinens határain túl is. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslésében legalább 135 millió dollárra teszi a védekezés költségeit a következő hat hónapban.

Fotó: AFP

A WHO már megkongatta a vészharangot a majomhimlő terjedése miatt

Ezt az összeget – amely még nem tartalmazza a vakcinák beszerzését – többek között diagnosztikai tesztekre és kutatásokra kell fordítani. Eközben olyan intézkedéseket is finanszírozni kell belőle, amelyek megakadályozzák a vírus állatokról emberre történő további átterjedését, és a helyi közösségeket is bevonják a járvány elleni küzdelembe – közölte a WHO.

A világszervezet egyébként a közelmúltban a legmagasabb riasztási fokozatot hirdette ki a vírus új, veszélyesebb változatának felbukkanása miatt, amely a Kongói Demokratikus Köztársaságban idén már több mint 18 ezer feltételezett megbetegedést és 575 halálesetet okozott.

A mutálódott vírustörzs azonban már átlépte az országhatárokat, több mint 200 esetben regisztrálták Burundiban, Kenyában, Ruandában és Ugandában. Afrikán kívül pedig Svédországban és Thaiföldön is találtak olyan betegeket, akik korábban Afrikában jártak – írja a német Der Aktionar.

Eközben a Bavarian Nordic rendelkezik az egyetlen, az Egyesült Államokban és Európában is engedélyezett Mpox-vakcinával, az MVA-BN-nel. A vállalat nemrég be is jelentette, hogy felfuttatja a vakcina termelését, és jelenlegi megrendelésein felül 2025 végéig tízmillió plusz dózist tud gyártani, ebből kétmilliót még idén.

Az elemzők vételre ajánlják a céget

A céget amúgy az elemzők annak ellenére vételre ajánlják, hogy a múlt héten publikált gyorsjelentése szerint az árbevétele 43 százalékkal, 2,23 milliárd dán koronára esett vissza éves bázison, az EBITDA-ja pedig ennél is nagyobb mértékben, 62 százalékkal, 441 millió koronára zuhant.

A menedzsment ugyanis megerősítette a teljes évre vonatkozó előrejelzését, mégpedig a korábban jelzett sáv felső határán, azaz körülbelül 5,3 milliárd koronás árbevétellel és 1,35 milliárd koronás EBITDA-val számolnak.