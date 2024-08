Duplázott az Alteo, tízezer háztartást villanyoz fel az új fejlesztés

Üzembe helyezett egy napelemparkot az Alteo Tereske község határában, amely ezzel megkezdte a próbaüzemét is. A közel 20 megawatt teljesítményű, saját beruházásban és kivitelezésben mindössze háromnegyed év alatt felépített létesítménnyel a duplájára nőtt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémiumkategóriájában jegyzett vállalat naperőművi kapacitása – derült ki a vállalat közleményéből.

Megduplázta naperőművi kapacitását az Alteo / Fotó: Pezzetta Umberto

Az Alteo 20 megawatt névleges teljesítményű naperőműve évente 31 gigawattóra villamos energia előállítására lesz képes,

ami több mint tízezer háztartás éves villamosenergia-fogyasztásával egyenértékű.

A vállalat még 2022-ben vásárolta meg az Edelyn Solar Kft.-t, amelynek a tulajdonában volt a naperőmű fejlesztésére irányuló projekt. Az Alteo 17 millió eurót meghaladó saját beruházásban és kivitelezésben valósította meg a projektet kilenc hónap leforgása alatt a Nógrád vármegyei Tereske község határában. A beruházás jelentőségét jól mutatja, hogy ezzel a fejlesztéssel a BÉT prémiumkategóriájában jegyzett Alteo kétszeresére növeli saját naperőművi portfólióját. Ez pedig nagymértékben növelheti tovább a vállalat megújuló alapú energiatermelési üzletágának teljesítményét.

„Mivel a fosszilis energiát használó erőművekkel szemben a napelemparkok 25-30 évesre tervezett élettartamuk alatt nem bocsátanak ki káros anyagokat, továbbá nem igényelnek ivóvizet sem, a tereskei beruházás fenntarthatósági szempontból is hasznos, amit kiegészít az is, hogy jelentős figyelmet fordítunk arra is, hogy a naperőmű élettartama során és annak végeztével se sérüljön a napelempark által használt földterület biológiai minősége és a napelemparktól eltérő majdani hasznosíthatósága” – szögezte le ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója.

Ennek a szempontnak a fokozott érvényre jutását erősíti, hogy

a hasznos élettartam lejártát követően a naperőmű teljes infrastruktúrája egyszerűen eltávolítható és jórészt újrahasznosítható.

Szintén a fenntarthatóságot szolgálja, hogy a napelempark által elfoglalt, 42 hektáros területet ismételten be lehet vonni a földművelésbe, az üzemeltetés ideje alatt pedig biodiverzitást támogató megoldásokra is jut figyelem, így kialakítva ezzel egy természetközeli „ökovoltaikus” parkot. Ifj. Chikán Attila szerint a beruházást még jelentősebbé teszi, hogy a tereskei naperőmű integrálódik az Alteo megújulószabályozási központjába. Lehetővé téve ezzel az időjárásfüggő naperőmű felhasználását az országos villamosenergia-hálózat részére nyújtott rugalmassági szolgáltatásokban.