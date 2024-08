Zsákszámra öntik a pénzt erre az európai befektetésre

Gőzerővel takarítanak meg az európaiak az alapkezelők legnagyobb örömére. A kontinens befektetői a múlt hónapban közel 64 milliárd eurót kötöttek le különböző típusú alapokban az LSEG Lipper legfrissebb adatai szerint.

Topon a befektetési kedv Európában / Fotó: Shutterstock

A befektetők hagyományos alapokba 42,9 milliárd eurót, tőzsdén kereskedett alapokba (ETF) pedig további 20,9 milliárd eurót kötöttek le júliusban. A nyár középső hónapja során így különösen aktívak voltak a kontinens megtakarítói, az idei első hét hónapban a szektorba érkező tőke bő negyedét ekkor szívták fel az alapok.

Tarolnak a kötvények és a likvid eszközök

Júliusban az alacsonyabb kockázatú termékek, vagyis pénzpiaci és a kötvényalapok voltak a legnépszerűbbek, előbbiekből 30 milliárd, utóbbiból 27,5 milliárd eurónyit vásároltak.

A részvényalapok 11,1 milliárd eurós nettó értékesítéssel zártak, de az alternatív termékekbe is befolyt még 2,2 milliárd eurónyi friss pénz.

A befektetők ellenben jelentősen, 5,7 milliárd euróval csökkentették a vegyes alapokban meglévő kitettségüket, és ingatlanalapjaikból is 1,1 milliárd eurónyit váltottak vissza, miközben az árupiaci és egyéb alapokban is kisebb tételektől szabadultak júliusban.

Az alacsonyabb rizikójúnak tekintett eszközök, köztük a kötvényalapok népszerűségét magyarázhatja, hogy a befektetők arra számítanak, az Európai Központi Bank is folytathatja a kamatcsökkentést. A likvid pénzpiaci alapoknál tapasztalható nagymértékű tőkebeáramlást a továbbra is relatíve magas kamatok mellett a vállalati pénzmozgások is magyarázhatják, utóbbiak ugyanis előszeretettel használják ezeket az eszközöket a felhalmozott készpénzük ideiglenes parkoltatására.

Szintet léptek az európai megtakarítások

Az idei eddigi éves trendek is nagyon hasonlóak a júliusihoz.

Hét hónap alatt 179,7 milliárd eurót értékesítettek a kötvényalapokból, ami ezzel messze a legtöbb megtakarítást szívta fel a piacról. A pénzpiaci termékekből további 86,7 milliárd euróra mutatkozott kereslet, míg a kockázatosabb termékekből lényegesen kisebb mennyiségben táraztak be az európaiak.

Utóbbi kategórián belül a részvényalapok a legkeresettebbek, 28,9 milliárd eurós volumennel. Mellettük még az árupiaci eszközökbe érkezett kisebb, 800 millió eurónyi friss befektetés.