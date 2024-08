Eufória után letargia: lélektani szint alatt a bitcoin

Augusztus eleje óta nem látott értékvesztésbe kezdett a bitcoin szerda hajnalban, a legnagyobb kriptodeviza jegyzése 6 százalékkal, egészen a lélektani határt jelentő 60 ezer dollár szint alá, 59 375 dollárig süllyedt. A mélyrepülés az ether árfolyamára is kihatott, a kettes számú kriptoeszköz 7 százalékkal 2478 dollárig gyengült a bitcoin talajvesztésével párhuzamosan.

Felült a hullámvasútra a kriptopiac / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hullámvasúton a kriptopiac

A két legismertebb kriptodeviza értékvesztése kifejezetten kellemetlen meglepetésként érte a befektetőket: az alternatív devizapiacon ugyanis kirobbanó hangulat alakult ki Jerome Powell Fed-elnök múlt hét végi szavai nyomán, melyben az amerikai monetáris politika feje gyakorlatilag kimondta, hogy szeptemberben a befektetői várakozásokkal összhangban megkezdik a kamatvágási ciklust a világ legnagyobb gazdaságában.

Az amerikai kamatkörnyezet enyhülése azért jó hír a kockázati eszközöknek, így a kriptodevizáknak is, mert az irányadó kamat szintjének csökkenése magával hozza a biztosnak vélt befektetések, azaz az államkötvények hozamának süllyedését is, melynek vonzereje így erőteljesen csökken a befektetők számára, akik így a magas hozamok után kutatva már kimerészkednek a rizikósabb eszközök, így a feltörekvő piacok és a kriptodevizák világába is.

Ez pedig kimondottan jól meg is látszik a bitcoin árfolyamán is.

A legnagyobb kriptodeviza jegyzése Powell beszédét követően közel 6 százalékkal került feljebb, mielőtt váratlanul korrekció nem indult a kurzusban, mely az elmúlt napban látott mélyrepülésével gyakorlatilag oda csúszott vissza, ahol a Fed-elnök felszólalását megelőzően tartózkodott.

A bitcoin még az elmúlt nap értékvesztésével együtt is 36 százalékos pluszban jár év elejétől számítva, az elmúlt 12 hónapot tekintve pedig 129 százalékos felértékelődésről beszélhetünk a legnagyobb kriptodeviza háza táján.