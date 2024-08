Egészen elképesztő: 31 százalékot szakadtak a Temu mögött álló cég részvényei pár óra alatt

Több mint két éve nem látott szakadásba kezdtek a Temu mögött álló PDD Holdings részvényei az amerikai tőzsdén, miután a szürreálisan alacsony árairól ismert online áruház vezetése bejelentette, jelenlegi növekedési ütemük egészen biztosan fenntarthatatlan lesz már a közeljövőben is, így a befektetőknek érdemes ilyen szemüvegen keresztül tekinteni a cég részvényeire – írta a Bloomberg.

Kapituláltak a Temu atyjának részvényei a cég bejelentését követően / Fotó: TT News Agency via AFP

A cégvezetés közlését követően a vállalat Nasdaq-on forgó papírjai alól valósággal elpárolgott a talaj, a kurzus 31 százalékot szakadt a tőzsdenyitást követően, formáját pedig továbbra sem tudja visszanyerni. A vállalat árfolyama legutóbb 2023 szeptemberében járt olyan mélyen, ahol most, jelenleg egy papírért 98 dollárt kell fizetniük a befektetőknek.

Valósággal kapitulált a Temu atyjának árfolyama

A cégvezetés katasztrofális kimenetelű közlése kiemelte: a Temu növekedési ütemének fennmaradását nem csak saját korlátai, de a versenytársak egyre javuló teljesítménye is gátolja – a TikTok mögött álló ByteDance és az Alibaba ugyanis egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a spórolva vásárolni vágyó ügyfelek köréből, ez pedig lesújtóan hat a Temu kilátásaira.

A verseny, amit már most is érzünk a bőrünkön, enyhülni nem, erősödni viszont biztos, hogy fog. Az eddig látott hatalmas bevételnövekedés nem fenntartható, a profittermelés visszaesése elkerülhetetlen

– fogalmazott Chen Lei, a PDD társalapítója.

A Temu a júniusban végződő negyedévben 13,6 milliárd dolláros forgalmat generált, profitja pedig 4,5 milliárd dollárra rúgott, meghaladva ezzel az előzetes elemzői várakozásokat, a cég felfutása pedig időközben Kína leggazdagabb emberévé tette annak alapítóját, Colin Huangot, akinek vagyonát 50 milliárd dollár környékére teszik az elemzők.

A Temu csillogása azonban nem árnyoldal nélküli: nemrég többszáz kiskereskedő megrohamozta a vállalat irodáját, ahová végül be is törtek a cég árképzése elleni tiltakozásképp, ugyanakkor munkavédelmi oldalról sincs minden rendben a cégnél – azon túl, hogy egy alkalmazott nemrég életét vesztette munkája során, a Temu anyavállalata a hírek szerint minden alkalmazottjától megköveteli, hogy heti hat napot, napi 12 órában ledolgozzon, és ha kell, szó nélkül maradjon túlórázni is, amíg a kiadott munka nincs készen.