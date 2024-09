Elszállt az ANY Biztonsági Nyomda árfolyama

A szerdai amerikai részvénypiaci feltámadás az öreg kontinensre is megérkezett csütörtökön, a vezető európai tőzsdeindexek nagyjából 0,5–1 százalék közötti mértékben emelkedtek. A pesti börze is felvette a tempót, és szerdai záróértékéhez mérten 0,75 százalékkal magasabban, 72 341 ponton fejezte be a kereskedést. A forgalom az azonnali részvényszekcióban túlszárnyalta a 12,5 milliárd forintot.

Remek napot fogott ki az ANY biztonsági nyomda a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A blue chipek közül az OTP 1,7 százalékkal, 18 500 forintra, a Mol 0,2 százalékkal, 2590 forintra, míg a Magyar Telekom 0,4 százalékkal, 1020 forintra drágult.

A Richter-részvények záróértéke viszont 0,4 százalékkal, 10 660 forintra csökkent.

A többi részvény közül az ANY Biztonsági Nyomda papírjai több mint 10 százalékkal lőttek ki, és 4280 forinton búcsúztak a parkettől. A szerdai beesést tehát bőven kompenzálta a részvény.

A forint is erőre kapott. Az euró 395,5 forint körül mozgott késő délután.